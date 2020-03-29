البابا تواضروس خلال عظة الأحد: بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة ونصلى من أجل المسئولين والطاقم الطبي.. وأنصح المواطنين بالبقاء في المنزل والاهتمام بغسل الأيدى

البابا تواضروس: وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان من غفلته

الإنسان انصرف عن الله الخالق ولم يتوقع أن فيروسا صغيرا سيؤثر في العالم

البابا تواضروس معلقا على قرار غلق الكنائس: لنتحمل قليلا من أجل السلامة والوقاية





أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الجميع يثق في الله وأن بلادنا محفوظة وأرضنا مباركة، ووعد الله لنا "مبارك شعبي مصر"، ونسأله أن ينهي أزمة فيروس كورونا عاجلًا وسريعًا، ونصلي من أجل المسئولين والطاقم الطبي الذين يبذلون جهودا كبيرة في ظل هذه الأجواء.





وقال قداسة البابا تواضروس الثاني – خلال عظة الأحد التى ألقاها اليوم من المقر البابوي ونقلتها مجموعة من القنوات الفضائية - إن وباء كورونا رسالة من الله لكي يستيقظ الإنسان من غفلته، حيث عاش في حروب ومجاعات واستعراض قوة وتخزين أسلحة وصار جمع المال والثروات شهوة حتى انتشرت الحروب والعنف والإرهاب، وأصيب العالم بالضعف الأخلاقي والفساد، وانتشرت أفكار مثل الإلحاد والشذوذ الجنسي.





وأضاف البابا تواضروس أن الإنسان انصرف عن الله الخالق ولم يتوقع أن فيروسا صغيرا مثل كورونا يؤثر في العالم بهذا الشكل ويخلق هلعًا وخوفا وتأخذ الدول والحكومات إجراءات استثنائية لمواجهة المرض.





وطمأن البابا تواضروس المصريين قائلًا: "كن مطمئنًا، الله ضابط الكل يدير هذا العالم ومحب للبشر"، متسائلًا: "هل الله راضٍ عن الخليقة؟"، وأجاب: "نعم ما زال الله يحب العالم ولكن لا يحب الشر الذي في العالم"، وتابع قائلا: "في بلادنا إجراءات قوية وحاسمة والجميع يعمل لحفظ البلاد من شر هذا الفيروس، وهناك بلاد لم تستطع علاج مواطنيها، ولكن لدينا رجاء في المسيح الذي سيمد يده كطبيب حقيقي ليرفع عنا هذا الوباء المميت".





وتابع: "الله أعطانا عقلًا لنفكر به، ومن ثم تُتخذ إجراءات غير معتادين عليها، وبلادنا اتخذت إجراءات حاسمة لوقف الفيروس، وأنتهز الفرصة لأشكر الطاقم الطبي وهم جنود بواسل لحماية الشعب من الشرور".







وشدد قداسة البابا تواضروس الثاني على ضرورة كسر سلسلة انتشار العدوى وهو إجراء غير معتاد، وأنه لابد من الابتعاد عن أي تجمع لأنه كفيل بنشر العدوى، وأن المشكلة أنه إلى الآن لا توجد أدوية للقضاء على المرض.







وناشد البابا تواضروس جموع المصريين قائلا: "من فضلك اكسر دائرة العدوى ولا تلمس أي أسطح واغسل يدك بالماء والصابون واستخدم المطهرات بحكمة، بينما الماء والصابون أكثر وسيلة دفاعية أمانًا، إلى جانب خلق مسافة متر ونصف المتر أو مترين بينك وبين الآخر"، لافتا إلى أن "إصابة كورونا لا تظهر إلا خلال ١٤ يوما ورغم بساطة هذه الإجراءات إلا أنها ذات أهمية بالغة، ولا يوجد أغلى من الصحة فلا فائدة من وجود مجتمع مرضى، وأطلب لكم جميعا الصحة".

ووصف البابا تواضروس قرار غلق الكنائس بالقرار الصعب وقال: "وشخصيا قرأت في كتب التاريخ لأعرف ماذا فعلوا في غلق الكنائس ولنتحمل قليلا من أجل السلامة والوقاية"، مشيرا إلى أن "بعض الكنائس تمارس سر الاعتراف بالتليفون وبعض اجتماعات الصلاة والتسبحة تتم أونلاين، ونتمنى أن تمر هذه الفترة بسلام".





وتناول قداسة البابا تواضروس قصة مريض بيت حسدا، إحدى المعجزات التى قام بها السيد المسيح في أورشليم، وقال إن بيت حسدا تعني مستشفى الرحمة، ولم يكن الطب متقدما آنذاك، فقد كان هذا المكان بلا رحمة بالنسبة للمريض، الذي ظل مطروحا على بركة مياه لمدة 38 سنة يعاني الشلل ولا يترفق به أحد.





وأضاف البابا تواضروس: "قابله المسيح وكان يوم عيد ويوم سبت، ولكن المريض لم يستشعر فرحة العيد ولا راحة السبت، مريض بلا أمل ولا رجاء ولا صحبة ولا أقارب ولا جيران وحاله في قمة اليأس حتى إذا قابل المسيح ومر أمامه وسأله: أتريد أن تبرأ؟".





وتابع: "المسيح هنا يحاول إرشادنا لمعنى من وراء الكلمات، ففي العهد القديم كان هناك ارتباط بين المرض والخطيئة، فكانوا ينظرون إلى من يعاني مرضًا خطيرًا كأنه ارتكب خطايا كبيرة ومن ثم مريض الشلل ينظرون له على أنه مخطئ كبير".