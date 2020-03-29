جماهير النصر السعودي تحتفل بذكرى 29 مارس

احتفلت جماهير نادي النصر السعودي بذكرى 29 مارس، وهي الذكرى التي فاز بها الزعيم على نادي الهلال الموسم الماضي بنتيجة 3-2 والتي كانت سببا رئيسيا في اهداء الدوري الثامن بالتاريخ لنادي النصر بعد أن كان متأخرًا بفارق كبير من النقاط عن الهلال.
وأطلق مشجعو فريق النصر السعودي هاشتاج عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر ولقى تفاعلًا كبيرًا من كافة الجماهير النصراوية بما فيهم المسؤلين ايضًا.
29 مارس— عبدالعزيز بن بدر آل سعود (@abmalsaud) March 29, 2020
يصادف اليوم الذكرى الأولى لموقعة برونو الشهيرة والتي ساهمت في فوز العالمي ببطولة الدوري الاستثنائي
🏆💛💙 pic.twitter.com/H4cAktxpmT
وعلق حساب بأسم مهند " قليلٌ مِن ذكرياتِه الجميلة .. يومٌ لم يكُن كغيره ،إطلاقًا ، ليلةٌ سُطرت وكُتبت في صحفِ التاريخ ، قلقٌ يَحدث هنا وخوفٌ هناك ثقةُ هنا وأملٌ هناك ، سويًا لنرى أحداث تلك الليلة"
29 مـارس 🗓— مهند (@Mohov__) March 28, 2020
قليلٌ مِن ذكرياتِه الجميلة .. يومٌ لم يكُن كغيره
إطلاقًا ، ليلةٌ سُطرت وكُتبت في صحفِ التاريخ
قلقٌ يَحدث هنا وخوفٌ هناك ثقةُ هنا وأملٌ هناك
- سويًا لنرى أحداث تلك الليلة 📹💛
pic.twitter.com/sh5BTHi07R
اما عن مهند فقد قال " "ذكرى ليلة 29 مارس المُره على الجار ، والحلوه علينا"
ذكرى ليلة 29 مارس المُره على الجار ، والحلوه علينا pic.twitter.com/4vcF3HBQCd— خّليل (@11Khalil_) March 28, 2020
يذكر أن النصر قد حقق فوزًا درامتيكيًا على الهلال بنتيجة 3-2 بتسجيله الهدف الثالث بالدقيقة 97 عن طريق قلب دفاعه البرازيلي برونو أوفيني وهو ما كان سببًا رئيسيا في فوز النصر بالدوري .