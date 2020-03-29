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رياضة

جماهير النصر السعودي تحتفل بذكرى 29 مارس

الأحد 29/مارس/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
احتفلت جماهير نادي النصر السعودي بذكرى 29 مارس، وهي الذكرى التي فاز بها الزعيم على نادي الهلال الموسم الماضي بنتيجة 3-2 والتي كانت سببا رئيسيا في اهداء الدوري الثامن بالتاريخ لنادي النصر بعد أن كان متأخرًا بفارق كبير من النقاط عن الهلال. 

وأطلق مشجعو فريق النصر السعودي هاشتاج عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر ولقى تفاعلًا كبيرًا من كافة الجماهير النصراوية بما فيهم المسؤلين ايضًا. 




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