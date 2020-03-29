جماهير النصر السعودي تحتفل بذكرى 29 مارس





وأطلق مشجعو فريق النصر السعودي هاشتاج عبر موقع التواصل الأجتماعي تويتر ولقى تفاعلًا كبيرًا من كافة الجماهير النصراوية بما فيهم المسؤلين ايضًا.

















29 مارس



يصادف اليوم الذكرى الأولى لموقعة برونو الشهيرة والتي ساهمت في فوز العالمي ببطولة الدوري الاستثنائي

🏆💛💙 pic.twitter.com/H4cAktxpmT — عبدالعزيز بن بدر آل سعود (@abmalsaud) March 29, 2020





وعلق حساب بأسم مهند " قليلٌ مِن ذكرياتِه الجميلة .. يومٌ لم يكُن كغيره ، إطلاقًا ، ليلةٌ سُطرت وكُتبت في صحفِ التاريخ ، قلقٌ يَحدث هنا وخوفٌ هناك ثقةُ هنا وأملٌ هناك ، سويًا لنرى أحداث تلك الليلة"









29 مـارس 🗓



قليلٌ مِن ذكرياتِه الجميلة .. يومٌ لم يكُن كغيره

إطلاقًا ، ليلةٌ سُطرت وكُتبت في صحفِ التاريخ

قلقٌ يَحدث هنا وخوفٌ هناك ثقةُ هنا وأملٌ هناك



- سويًا لنرى أحداث تلك الليلة 📹💛

pic.twitter.com/sh5BTHi07R — مهند (@Mohov__) March 28, 2020





اما عن مهند فقد قال " " ذكرى ليلة 29 مارس المُره على الجار ، والحلوه علينا"









ذكرى ليلة 29 مارس المُره على الجار ، والحلوه علينا pic.twitter.com/4vcF3HBQCd — خّليل (@11Khalil_) March 28, 2020





يذكر أن النصر قد حقق فوزًا درامتيكيًا على الهلال بنتيجة 3-2 بتسجيله الهدف الثالث بالدقيقة 97 عن طريق قلب دفاعه البرازيلي برونو أوفيني وهو ما كان سببًا رئيسيا في فوز النصر بالدوري .

احتفلت جماهير نادي النصر السعودي بذكرى 29 مارس، وهي الذكرى التي فاز بها الزعيم على نادي الهلال الموسم الماضي بنتيجة 3-2 والتي كانت سببا رئيسيا في اهداء الدوري الثامن بالتاريخ لنادي النصر بعد أن كان متأخرًا بفارق كبير من النقاط عن الهلال.