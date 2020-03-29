المركزي السعودي يطلب من البنوك إعادة هيكلة التمويل دون رسوم إضافية

حث البنك المركزي السعودي، البنوك على الموافقة على إعادة هيكلة التمويل المقدم إلى العملاء دون رسوم إضافية، وطلب منها تقديم التمويل الضروري لعملاء القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم.



وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنه على البنوك مراجعة الفائدة والرسوم الأخرى لبطاقات الائتمان تماشيا مع انخفاض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.



يأتي ذلك في إطار إجراءات تهدف إلى احتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا.



