5 أشياء إن ابتعدت عنها سيارتك لن تتعرض لحادث

نحرص جميعا علي سلامة أنفسنا وعائلاتنا وسلامة سياراتنا ولا يمر يوم إلا نسمع أو نشاهد حادث سير، لذا يجب علينا توخي الحذر ووضع أخطاء الغير في عين الاعتبار.





في هذا السياق نطرح عليكم بعض الأمور التي تزيد من احتمال وقوع حوادت لا قدر الله لنتجنبها.



استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

السبب الأكبر لوقوع حوادث هو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة فأكثر من 50% من السائقين الذين تعرضوا لحوادث السير كانوا مشغولين باستخدام هواتفهم المحمولة.

الانشغال بالنظام الصوتي للسيارة



كثير منا يفضل القيادة أثناء سماع الموسيقي المفضلة لديه ويقضي معظم الوقت في اختيار الموسيقي أو تعديل ضبط عمل السماعات يؤثر ذلك على قدرتك على القيادة ويشتت مجال الرؤية.

القيادة برعونة



مسبّب رئيسي للحوادث التي تقع يوميًا حول العالم يرغب الجميع باختبار سرعة سياراتهم القصوى والاستمتاع بالتجربة الحماسية لكن الاختبار محصور بحلبات السباق فقط.

تناول الطعام والشراب أثناء القيادة



الوقت غير مناسب لتناول الطعام والشراب الآن فأنت تقود السيارة 20% من الذين تعرضوا لحوادث مرورية كانوا يأكلون ويشربون أثناء القيادة.

التوقف المفاجئ أثناء السير



ترتبط نسبة كبيرة من الحوادث بالتوقف المفاجئ في منتصف الطريق ولكن هذا الأمر يعتمد على مدى اعتناء المالك بسيارته في الدرجة الأولى.

إن إهمال إصلاح السيارة قد يتحول إلى كابوس لهذا عليك أن تقوم بصيانة دورية للسيارة وتغيّر الزيت والفلاتر والفرامل بانتظام كي تقي نفسك من التوقف في الطريق.

