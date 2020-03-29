مكتبة الإسكندرية تتيح مائتي ألف كتاب على شبكة الإنترنت.. وتحذر من السطو الإلكتروني

دعت مكتبة الإسكندرية روادها إلى متابعة الكتب التي تقوم بنشرها إلكترونيا لإتاحة المعرفة على نطاق واسع، وبلغ عددها نحو مائتي ألف كتاب على موقع "دار" يستفيد منها الباحثون والمهتمون بالثقافة.





وأكد الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن إتاحة المعرفة إلكترونيا تشكل أحد التوجهات الرئيسية للمكتبة خاصة في ظل الاتجاه نحو العالم الرقمي.





ولفت إلى أن المكتبة اكتشفت أن هناك من ينتحل صفتها، ويقدم 13 ألف كتاب حصل عليها بطريق السطو الإلكتروني ، وهو أمر تحذر منه المكتبة، واتخذت حياله الإجراءات القانونية الواجبة حفاظا على حقوقها، متماشية في ذلك مع الشكاوى التي قدمها الناشرون وفي مقدمتهم المهندس إبراهيم المعلم رئيس دار الشروق.





وشدد الفقي على دعوة المواطنين كافة إلى الالتزام بالتعليمات الواجبة للتعامل مع المحنة الصحية التي يمر بها العالم، ويستفيدون من الوقت الذي يمضونه في البيت في الاطلاع على كنوز وإبداعات مكتبة الإسكندرية سواء عبر المواقع الالكترونية المتخصصة، أو الكتب التي قامت المكتبة بتحميلها على شبكة الانترنت بشكل قانوني، أو من خلال قناة اليوتيوب، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.