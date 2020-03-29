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اقتصاد

تخصيص 60 مليار جنيه لتمويل شقق محدودى الدخل حتى 30 يونيو 2022

الأحد 29/مارس/2020 - 03:17 م
مى عبد الحميد الرئيس
مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى و دعم التمويل العقارى، عن ارتفاع قيمة المبالغ المخصصة لتمويل وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل المليون وحدة لتصل إلى 60 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2022، أو استخدام هذا الرصيد بالكامل أيهما أقرب.

وأضافت عبدالحميد لـــ"صدى البلد"، أن هذه المبالغ متاحة لجهات التمويل المشمولة ببروتوكول التعاون المبرم بين وزارة المالية والصندوق بتاريخ 30/1/2019، بشأن زيادة قيمة التمويل العقارى المدعم لمحدودى الدخل من 20 مليار جنيه إلى 60 مليار جنيه.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هذه المبالغ تخصص لضمان إتاحة التمويل اللازم لحوالى 300 ألف مواطن إضافى من محدودى الدخل من الحاجزين بالإعلانات المختلفة للمشروع حتى الإعلان الثاني عشر.
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