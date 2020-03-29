وزير التعليم: مش هنلغي المشروعات البحثية واللي مش هيعمل المطلوب هيسقط.. سنعلن الأجزاء المحذوفة من المناهج اليوم.. وطلاب الثانوية العامة سيستكملون مواد التخصص في الكلية

لن تعقد الدولة المصرية أي امتحانات في اللجان إلا إذا كانت مسئولة ومطمئنة تماما من عدم وجود أي خطر

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المطالبات التي تم إطلاقها خلال الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنادي بإلغاء المشروعات البحثية لطلاب المدارس، واعتبارهم ناجحين بدون تقييمات تقديرا للظروف الحالية التي تمر بها مصر بسبب كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم: "أقول لكل من ينادينا بذلك، لا مش هانلغي المشروعات البحثية وهنقيم الطلاب على أساسها بدلا من عقد الامتحانات التقليدية".

وأضاف: "اللي مش عايز يعمل البحث المطلوب ويقدمه هو حر، بس كده إحنا كمان من حقنا ما ننجحوش لأنه ماعملش المطلوب منه، يعني اللي مش عايز يعمل البحث هيسقط".

وتابع: "البحث الذي سيتم طلبه من الطالب سيكون عبارة عن شيء أسهل كثيرًا من الامتحان التقليدي".

واستطرد: "البحث سيكون عبارة عن سؤال نطرحه على الطالب، وسيقتضي هذا السؤال أن يقوم الطالب بقليل من البحث في المكتبة الرقمية الجديدة التي تم إعدادها لطلاب المدارس لكي تساعدهم على التعلم عن بعد تعليما حقيقيا".

وأخيرًا، اختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته بهذا الشأن قائلا: "اطمئنوا فالبحث سيكون بكل الصور ألطف كثيرًا من الامتحانات التقليدية التي تقوم على الحفظ والتلقين".

وبشأن طلاب الثانوية العامة، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لطمأنة طلاب الثانوية العامة القلقين من فكرة إصرار الوزارة على عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان، رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير التربية والتعليم: "أقول لجميع طلاب الثانوية العامة اطمئنوا وتأكدوا أنه لن تعقد الدولة المصرية أي امتحانات في اللجان على الأرض، إلا إذا كانت مسئولة ومطمئنة تماما من عدم وجود أي خطر يهدد صحة الطلاب".





وأضاف: "إحنا بنفكر في ده يوميا، و كل أجهزة الدولة ستتكاتف وتتعاون من أجل تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية صحيا بإجراءات جادة جدا".



