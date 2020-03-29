وزير التعليم: مش هنلغي المشروعات البحثية واللي مش هيعمل المطلوب هيسقط.. سنعلن الأجزاء المحذوفة من المناهج اليوم.. وطلاب الثانوية العامة سيستكملون مواد التخصص في الكلية

- وزير التعليم:
- البحث الذي سيتم طلبه من الطالب سيكون أسهل كثيرًا من الامتحان التقليدي
- لن تعقد الدولة المصرية أي امتحانات في اللجان إلا إذا كانت مسئولة ومطمئنة تماما من عدم وجود أي خطر
رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المطالبات التي تم إطلاقها خلال الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنادي بإلغاء المشروعات البحثية لطلاب المدارس، واعتبارهم ناجحين بدون تقييمات تقديرا للظروف الحالية التي تمر بها مصر بسبب كورونا.
وقال وزير التربية والتعليم: "أقول لكل من ينادينا بذلك، لا مش هانلغي المشروعات البحثية وهنقيم الطلاب على أساسها بدلا من عقد الامتحانات التقليدية".
وأضاف: "اللي مش عايز يعمل البحث المطلوب ويقدمه هو حر، بس كده إحنا كمان من حقنا ما ننجحوش لأنه ماعملش المطلوب منه، يعني اللي مش عايز يعمل البحث هيسقط".
وتابع: "البحث الذي سيتم طلبه من الطالب سيكون عبارة عن شيء أسهل كثيرًا من الامتحان التقليدي".
واستطرد: "البحث سيكون عبارة عن سؤال نطرحه على الطالب، وسيقتضي هذا السؤال أن يقوم الطالب بقليل من البحث في المكتبة الرقمية الجديدة التي تم إعدادها لطلاب المدارس لكي تساعدهم على التعلم عن بعد تعليما حقيقيا".
وأخيرًا، اختتم وزير التربية والتعليم تصريحاته بهذا الشأن قائلا: "اطمئنوا فالبحث سيكون بكل الصور ألطف كثيرًا من الامتحانات التقليدية التي تقوم على الحفظ والتلقين".
وبشأن طلاب الثانوية العامة، وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لطمأنة طلاب الثانوية العامة القلقين من فكرة إصرار الوزارة على عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها داخل اللجان، رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير التربية والتعليم: "أقول لجميع طلاب الثانوية العامة اطمئنوا وتأكدوا أنه لن تعقد الدولة المصرية أي امتحانات في اللجان على الأرض، إلا إذا كانت مسئولة ومطمئنة تماما من عدم وجود أي خطر يهدد صحة الطلاب".
وأضاف: "إحنا بنفكر في ده يوميا، وكل أجهزة الدولة ستتكاتف وتتعاون من أجل تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية صحيا بإجراءات جادة جدا".
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه الامتحانات سوف تعقد في لجان مؤمنة بشكل مختلف جدا هذا العام، حيث ستكون مؤمنة ضد كل شيء سلبي مثل التسريبات والغش، بالإضافة لأنها ستكون مؤمنة صحيا ضد الأمراض المعدية.
وأكد وزير التربية والتعليم أن اللجان ستكون مجهزة بآليات لعزل أي طالب عنده أي أزمة صحية، وسيتم فرض مسافات أكبر بين الطلاب في اللجنة الواحدة.
وأوضح أن طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية لن يحاسبوا في الامتحانات إلا على المناهج التي تم تدريسها حتى 15 مارس 2020.
كما رد وزير التربية والتعليم على استفسارات طلاب الثانوية العامة وأسرهم بشأن كيفية استكمال المناهج الملغية في الثانوية العامة في أول سنة في الجامعة.
وقال وزير التربية والتعليم: "هناك مفاوضات كثيرة تتم مع قيادات وزارة التعليم العالي، وهذا شأن المتخصصين، ولا داعي لأن يقلق الطلاب بهذا الشأن فكل شيء سيتم ترتيبه بشكل علمي وتربوي".
وأضاف أنه بعد قرار وزارة التربية والتعليم عدم مطالبة طلاب الثانوية العامة بالمناهج التي كان من المقرر تدريسها بعد 15 مارس، تقرر أن يتم استكمال هذه المناهج للطلاب في أول سنة في الكلية، وذلك بما يتناسب مواد التخصص المطلوبة في كل كلية.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه على سبيل المثال، لو هناك طالب التحق بكلية الطب فسوف يستكمل في الكلية دراسة ما تم حذفه من مناهج مادة الأحياء وغيرها من مواد علمي علوم على سبيل المثال، أما لو طالب التحق بكلية الهندسة فسوف يكون ملزما باستكمال دراسة ما تم إلغاؤه من مناهج الرياضيات.
وعن مصير امتحانات مدارس ومعاهد التمريض، في ظل ظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد، قال وزير التربية والتعليم في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذه المدارس تابعة لمديريات الصحة ووزارة الصحة، وهذه الجهات هي التي تحدد قواعد قبول الطلاب ومعايير الشهادات بها".
كما أوضح وزير التربية والتعليم، أن معاهد التمريض الخمس سنوات، هي معاهد تابعة لوزارة التعليم العالي وليس للتربية والتعليم.
وبشأن الأجزاء المحذوفة من المناهج، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعلن اليوم، الأحد، الأجزاء التي تقرر حذفها من امتحانات وتقييمات طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019 /2020.
وقال وزير التربية والتعليم إنه على طلاب المدارس الدارسين بجميع الصفوف الدراسية، متابعة موقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك، للاطلاع على هذه الأجزاء التي لن يحاسب عليها الطلاب هذا العام.
وأضاف: "نظرا لظروف تعليق الدراسة ومحاربة فيروس كورونا المستجد، قررنا أن يلتزم الطلاب فقط بمذاكرة المقررات التي تمت دراستها حسب توزيع المناهج حتى يوم ١٥ مارس 2020".