فى الأقصر توزع 800 كمامة و800 زجاجة كحول مطهر على المواطنين بالمجان

اعلن أيمن الشريف،رئيس مركز ومدينة الأقصر، بأنه تم توزيع عدد800 كمامة و800 زجاجة محلول مطهر،على المواطنين وسط مدينة الأقصر،للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأشار الشريف إلى أن أحياء مدينة الأقصر قاموا بإلصاق العديد من منشورات التوعوية علي الحوائط والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والسرفيس في المواقف، وفي شوارع المدينة، كما قاموا بأعمال رش وتطهير الشوارع.

واستهدف الأحياء شارع صلاح سالم الشرقي وشارع 25 وسيالة بدران وبين الموقفين وسوق الخضار، وأسفل كوبري أبو الجود وصلاح سالم وأبوالجود والمحطة والمنشية والمناطق المجاورة، كما نفذت في منطقة الشمال حملة لتطهير شوارع الهيلتون وتفريعاته، وجاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.