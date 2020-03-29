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المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: التركيز على الحالات الطارئة وتقليل إسقبال الحالات غير الطارئة.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 02:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: إن الخطة الموضوعة للجامعات المصرية مرتبطة بالخطة الخاصة بالدولة المصرية لمنع إنتشار فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المواطنين.


وأضاف "حسام" خلال لقاء خاص عبر فضائية "دى إم سي"، أنه من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان يتم توفير خدمة صحية للمرضى العاديين، موضحا انه تم تقليل إستقبال الحالات غير الطارئة والتركيز على الحالات الطارئة أكثر بالمستشفيات الجامعية.


وأشار إلى أنه بالنسبة لمرضى الأمراض التنفسية الحادة هناك نظام موضوع الأن بالعيادات الخارجية بتلك الفترة وهو نظام منطقى التقسيم.


وأوضح أن أى شخص لديه أعراض تنفسية حادة يتم توجهيه إلى عيادات مخصصة لذلك والكشف عليها حتى لا يتم وجود مخالطة بين المصابين بتلك الأعراض والتى من المحتمل إصابتهم بكورونا.


وأكد أن هناك أماكن تم تجهيزها فى حالة إحتياج وزارة الصحة والسكان أماكن العذل بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن الطواقم الطبية يتم تدريبها سواء فى التخصصات الصدرية أو الرعايات أو فى كل التخصصات فى التعامل مع الأمراض التنفسية وكيفية الوقاية منه.
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