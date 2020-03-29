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محافظات

حملة تعقيم وتوعية ضد فيروس كورونا لأمانة شباب مستقبل وطن بمركز طهطا

الأحد 29/مارس/2020 - 03:21 م
حملة تعقيم وتوعية
حملة تعقيم وتوعية ضد فيروس "كورونا"
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خالد رياض

أكد اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، على تواصل الحملات التى أطلقها الحزب لدعم ومساندة خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتى تأتى انطلاقا من دور الحزب المجتمعى، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، بتشكيل فرق للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بجميع المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.


وأوضح مصطفى -بحسب بيان صحفى لأمانة إعلام الحزب- أن أمانة الشباب بالحزب برئاسة الدكتور أحمد الشيخ، وبالتعاون مع أمانة المرأة، برئاسة النائبة عبلة الهوارى، نفذت حملة موسعة لرش وتعقيم المنشآت الحكومية والعامة بدائرة مركز ومدينة طهطا، تحت شعار "أحمى نفسك .. أحمى بلدك"، لافتا إلى تواصل رفع درجة الاستعداد للحالى القصوى داخل الحزب، وعلى جميع مستوياته التنظيمية داخل المحافظة، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.


وقال إسلام طلعت، أمين شباب الحزب بمركز طهطا، إن الأمانة وفرت من خلال الحملة مواتير رش بالكلور والمطهرات آلية ويدوية، وقامت الحملة باستخدام هذة المواتير فى رش وتعقيم المصالح الحكومية، والبنوك، وماكينات الصرف الآلى، والمساجد، والكنائس، والشوارع بدائرة المدينة، وبخاصة فى المناطق العشوائية والحوارى الضيقة، لافتا إلى قيام الحملة بتوزيع منشورات على الأهالى والمواطنين بالشوارع للتوعية بالفيروس وخطورته، وكذلك توزيع قفازات على مستخدمى ماكينات الصرف الآلى.


وكان حزب مستقبل وطن، قد أطلق حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وطالب المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة، تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

حملة تعقيم وتوعية ضد فيروس كورونا لأمانة شباب مستقبل وطن بمركز طهطا
حملة تعقيم وتوعية ضد فيروس كورونا لأمانة شباب مستقبل وطن بمركز طهطا
حملة تعقيم وتوعية ضد فيروس كورونا لأمانة شباب مستقبل وطن بمركز طهطا
حملة تعقيم وتوعية ضد فيروس كورونا لأمانة شباب مستقبل وطن بمركز طهطا
حملة تعقيم وتوعية ضد فيروس كورونا لأمانة شباب مستقبل وطن بمركز طهطا
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