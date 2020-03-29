التموين تزف بشرى للمواطنين حول مخزون السلع.. فيديو

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه مع نهاية العام الماضي كان هناك حالة من البطء الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي، بمعنى أنه لم يكن هناك حالة كبيرة من الشراء أو استخدام

السلع، ما ساعد على وجود مخزون سلعي ضخم مع زيادة إنتاجية المصانع يوميا.





وأضاف أيمن حسام الدين، في برنامج "صباحك مصري"، الذي يذاع على قناة mbc masr2 أنه في فترة استقبال شهر رمضان يضاعف الناس شراء السلع، لذا تقوم وزارة التموين بمضاعفة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الشهر الكريم، موضحًا أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من جميع السلع لمواجهة أي كوارث طبيعية أو غير طبيعية مثل التي يمر بها العالم حاليا.

وفي رسالة منه، طمأن المواطنين على أنهم سيجدون كل السلع الغذائية متوافرة، ولن يكون هناك عجز في أي منها لفترة لا تقل عن 6 أشهر قادمة.

وأكد أنه ليس من الوارد أن نتعرض لأي أزمة من أزمات نقص السلع وغلاء الأسعار في تلك الفترة، وأنه طالما هناك توازن في عملية العرض والطلب فلا داعى لأي نوع من القلق.