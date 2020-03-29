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محافظات

مطاعم تقدم وجبات مجانية.. انتهاء الحجر للعاملين بأحد فنادق بشرم الشيخ دون حالات إصابة

الأحد 29/مارس/2020 - 04:35 م
انتهاء الحجر الصحي
انتهاء الحجر الصحي للعاملين بفندق بشرم الشيخ
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ايمن محمد
انتهت فترة الحجر الصحي للعاملين باحد الفنادق الكبري بشرم الشيخ والذين كانوا مخالطين لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد دون ظهور أية إصابات بعد اتباع العاملين طرق الوقاية والتعقيم والتطهير السليمة.

وأعلن العاملين فرحتهم علي صفحاتهم الشخصية بانتهاء فترة الحجر الصحي، وقالوا إنهم أصبحوا أكثر وعيا بالواقية الصحية ضد فيروس كورونا، وطالبوا الجميع بالالتزام بإجراءات الدولة للوقاية من  كورونا.

وقالت مصادر بالسياحة إن الفندق كان اكثر التزاما بالتعليمات وكذلك العاملين ومالكه حيث وفر كل الإمكانيات للوقاية خلال فترة الحجر الصحي.

في سياق متصل واصلت محافظة جنوب سيناء حملات التطهير والتعقيم  للفنادق والمنتجعات السياحية والشوارع  والمباني  مستخدمة سيارات الإطفاء من قوات الدفاع المدني والحريق وسيارات مجالس المدن .

وطالب عدد من المواطنين بطور سيناء  برش شوارع طور سيناء. وقال محمد حسن بيومي من مواطني طور سيناء إنه لابد من توفير الية لرش وتعقيم شوارع طور سيناء  حيث انها تستقبل القادمين من كل المدن السياحية.

في سياق متصل استمرت مبادرات الخير التي  دعا إليها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتسابق رجال الاعمال والمستثمرين  الإعفاء والتخفيص للقيمة الإيجارية  للمحلات والبازارات.

وظهرت مبادرات من مطاعم ومحلات ابدت استعدادها لتقديم وجبات مجانية لغير القادرين علاوة علي تخفيض الاسعار.

وأشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بكل المساهمين في مبادرة الخير.

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مطاعم تقدم وجبات مجانية.. انتهاء الحجر للعاملين بأحد فنادق بشرم الشيخ دون حالات إصابة
مطاعم تقدم وجبات مجانية.. انتهاء الحجر للعاملين بأحد فنادق بشرم الشيخ دون حالات إصابة
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