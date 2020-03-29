الطب البيطري بالجيزة: أعمال التطهير والتعقيم تشمل جميع منشآت المحافظة .. فيديو

قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير الطب البيطرى بالجيزة،إنه تم إصدار تعليمات من وزير الزراعة ومحافظ الجيزة بإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف "أشرف" خلال لقاء خاص عبر فضائية "دى إم سي"،إن رجال الطب البيطرى يعملون فى جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن هناك تعليمات مشددة بتطهير وتعقيم جميع المنشأت الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة.





ونوه إلى أنه يتم تطهير المساجد والكنائس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والبنوك، لافتا إلى تطهير جميع الأماكن التى يتواجد بها كثافة عالية أو تجمعات كبيرة.





وأشار إلى أن الإرشاد البيطرى يقوم بدور كبير لتوعية المواطنين، بالإضافة إلى الإعلام وما يقومه من توعية لمنع إنتشار الفيروس، متابعا أن الجميع يقوم بدوره من المجتمع المدنى والشباب، حيث أنه يوجد الكثير منهم يتطوعوا للمساعدة.