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أخبار البلد

هاشتاج حال الرجالة في البيت إيه يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا قاعدين بقرار جمهورى

الأحد 29/مارس/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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منار نور
مع انتشار فيرس كورونا في العالم، وإغلاق القهاوي والكافيهات ولجوء بعض الرجال إلى العمل بالمنزل تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا. 

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #حال الرجالة في البيت ايه، وتصدر قائمة الأكتر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا. 

وجاءت التغريدات كالتالي:_
‏أسبوع كمان والرجالة هتتعرف على ⁧‫#بنت_الجيران‬⁩ وهما بينشروا الغسيل
‏ ⁧‫#حال الرجالة فالبيت_ايه‬⁩

مش ده جوزك اللى كنتى هتدفعى نص عمرك علشان يقعد يومين على بعض معاكى فى البيت ميخرجش
‏ إتفضلى ادفعى عمرك كله بقي
‏⁧‫#حال الرجاله فالبيت_ايه‬⁩

وانت قاعد في البيت من امتى
‏أنا من يوم الإعصار مخرجتش
‏⁧‫#حال الرجاله فالبيت_ايه‬⁩

في خناقة كبيرة أوي عند الجيران وصوتهم عالي
‏مراته بتقوله لو ما اتعدلتش هطردك من البيت قالها بيت مين يا أم بيت أنا قاعد بقرار جمهوري
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