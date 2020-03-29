هاشتاج حال الرجالة في البيت إيه يتصدر تويتر.. ومغردون: إحنا قاعدين بقرار جمهورى

مع انتشار فيرس كورونا في العالم، وإغلاق القهاوي والكافيهات ولجوء بعض الرجال إلى العمل بالمنزل تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.





دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #حال الرجالة في البيت ايه، وتصدر قائمة الأكتر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





وجاءت التغريدات كالتالي:_

‏أسبوع كمان والرجالة هتتعرف على ⁧‫#بنت_الجيران‬⁩ وهما بينشروا الغسيل

‏ ⁧‫#حال الرجالة فالبيت_ايه‬⁩





مش ده جوزك اللى كنتى هتدفعى نص عمرك علشان يقعد يومين على بعض معاكى فى البيت ميخرجش



‏ إتفضلى ادفعى عمرك كله بقي

‏⁧‫#حال الرجاله فالبيت_ايه‬⁩





وانت قاعد في البيت من امتى



‏أنا من يوم الإعصار مخرجتش

‏⁧‫#حال الرجاله فالبيت_ايه‬⁩





في خناقة كبيرة أوي عند الجيران وصوتهم عالي

‏مراته بتقوله لو ما اتعدلتش هطردك من البيت قالها بيت مين يا أم بيت أنا قاعد بقرار جمهوري