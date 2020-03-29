أكثر من مليون كمامة.. السلطات السعودية تضبط محتكرين لـ ماسك كورونا

ضبطت السلطات السعودية اليوم، الأحد، مستودعا يحوى كميات ضخمة من الكمامات الطبية، والتى تم تخزينها بهدف تسويقها لاحقًا للتربح.









وأعادت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بحائل، ضخ أكثر من مليون كمامة كان قد تم تخزينها؛ بهدف تسويقها لاحقا خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.









وضبطت الفرق الرقابية أكثر من مليون كمامة، وحجزت كل الكميات، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.







