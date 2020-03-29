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أخبار العالم

أكثر من مليون كمامة.. السلطات السعودية تضبط محتكرين لـ ماسك كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 02:53 م
ضبط مليون كمامة بالسعودية
ضبط مليون كمامة بالسعودية
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ميـــس رضــا
ضبطت السلطات السعودية اليوم، الأحد، مستودعا يحوى كميات ضخمة من الكمامات الطبية، والتى تم تخزينها بهدف تسويقها لاحقًا للتربح.


وأعادت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بحائل، ضخ أكثر من مليون كمامة كان قد تم تخزينها؛ بهدف تسويقها لاحقا خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.


وضبطت الفرق الرقابية أكثر من مليون كمامة، وحجزت كل الكميات، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.


وحذرت وزارة التجارة السعودية جميع المستوردين المخالفين، الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقا، من هذه الممارسات، ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق، حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.
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