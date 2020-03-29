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أخبار العالم

وسط جحيم كورونا .. أمريكا تفكر بضربة عسكرية لإيران

الأحد 29/مارس/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
برغم الإعلان عن انسحابات جزئية من قواعد عراقية، كشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن خطة تعدها الولايات المتحدة لإرسال آلاف الجنود إلى العراق، محذرة من حملة «دموية» تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع «​البنتاغون​« أصدر أمرا تنفيذيا الأسبوع الماضي بالتخطيط لتصعيد القتال لتدمير تنظيمات تدعمها طهران وتهدد باستهداف الجنود الأميركيين مجددًا، مشيرة إلى أن قيادات عسكرية عليا موجودة في ​العراق، منهم الجنرال جون وايت.

 وحذرت صحيفة نيويورك تايمز ، من أن حملة كهذه قد تكون دموية وتهدد بحرب مع إيران، وتحتاج لإرسال آلاف الجنود، وتعد تحويلا عن المهمة الأساسية، وهي تدريب القوات العراقية ومحاربة تنظيم داعش.

ووفق الصحيفة، فإن وزير الدفاع مارك إسبر أجاز التخطيط لهذه الحملة بالعراق، لمنح الرئيس ترامب خيارات الرد على ميليشيات مدعومة من إيران، موضحة أن مسؤولين كبار، بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي ​روبرت أوبراين​، يضغطون لاتخاذ إجراءات حاسمة، ويرون في انشغال إيران بأزمة وباء كورونا فرصة لتدمير حلفائها في العراق.
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