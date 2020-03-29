مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إن الوزارة لديها أدوات رقابية للتصدي لسمسار الأزمة الذي يستغل الأزمة لرفع أسعار السلع، حيث يوجد بها 4600 مفتش تمويني، وهناك 1200 حملة تشن يوميًا بالسوق، بالإضافة لحماية المستهلك ومباحث التموين.

واضاف حسام الدين، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن التاجر المخالف سيتم إحالته لنيابة امن الدولة طوارئ، منوهًا بانه حبس السلع لرفع أسعارها جريمة تصل عقوبتها لـ 5 سنوات سجن، وزيادة أسعار السلع تصل عقوبتها لـ 3 سنوات سجن.





وتابع مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن الأسبوع الماضي تم تحرير 1372 محضر بيع أكثر من السعر بينهم 412 محضرا في مجال المطهرات والمنظفات والمعقمات، مشددًا على أن المواطن له دور فعال في التصدي لجشع التجار بالإبلاغ فورًا على شكاوى مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528، ورقم حماية المستهلك 19588، ووقف التعامل مع التاجر الذي يقوم برفع الأسعار.

وشدد على أن المنتجات متوافرة مناشدًا المواطنين بعدم التزاحم داخل السلاسل التجارية، موضحًا ان بعض سماسرة الأزمة يقوم بالضغط على السلاسل التجارية لشراء كميات وبيعها بمحلات البقالة الخاصة بهم، وتم إصدار قرار بمنع أي تاجر تجزئة من الشراء من السلاسل التجارية.