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محافظات

500 شنطة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في أسوان.. صور

الأحد 29/مارس/2020 - 03:29 م
قافلة المساعدات العينية
قافلة المساعدات العينية بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
"إيد بإيد" شعار يرفعه أبناء محافظة أسوان للتأكيد على روح التكاتف والتلاحم والتعاون والعمل على قلب رجل كأجهزة تنفيذية وشعبية ومجتمع مدنى لعبور المرحلة الراهنة. 

رصدت عدسة "صدى البلد" وصول أول قافلة من المساعدات العينية ضمن مبادرة "الناس لبعضيها" والتى تضم 500 شنطة غذائية.

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن التكاتف المجتمعى والتلاحم الإنسانى الذى تعيشه أسوان خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد يعكس المعدن الأصيل لأهالى المحافظة وخاصة فى دعم ومساندة المجتمع المدنى للجهود الحكومية لاحتواء تداعيات هذه الأزمة.


فيما قامت الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ بتفقد القافلة، حيث وجهت مسئولى التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجمعيات الأهلية لسرعة الانتهاء من حصر وإعداد البيانات الخاصة للمستحقين لهذه المساعدات من الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومدن المحافظة.

وقالت الدكتورة غادة يحيى إن ذلك توازى مع قيام مؤسسة مصر الخير بتوزيع 1000 كرتونة الخير والتى تضم العديد من السلع الغذائية المتنوعة، بالإضافة إلى 1400 علبة خضار باللحمة علي المسنين. 

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الأولية سوف تكون لأسر العمالة غير المنتظمة والمتضررين بشكل مباشر من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره. 

كما أوضحت نائبة المحافظ أن شنطة المساعدات العينية تشمل كميات مناسبة من السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية كالأزر والسكر والملح والشاى والزيت والصلصة والبقوليات والمكرونة والمعجنات والتى تكفى لسد إحتياجات الأسر المستفيدة لمدة تصل إلى 10 أيام، وهو الذى سيساهم فى التزام المواطنين فى عدم النزول للأسواق وبالتالى الحد من التجمعات والاختلاط.
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