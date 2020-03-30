AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإسكان: يمكن استغلال 26% من مساحة مصر بدون مشكلات

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:00 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشكلة الدولة الرئيسية هى توفير الطاقة والمياه والحيز المعمور، خاصة أننا نعيش على مساحة لا تتجاوز 7% من إجمالى مساحة مصر.

وأضاف الوزير، أن هذه المشكلات تمت معالجتها بنسبة كبيرة فى المخطط الاستراتيجي للتنمية "مصر 2052"، والذى أعدته هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان.

وأكد أن هذا الحيز المحدود من المساحة المعمورة يعنى وجود مشكلة حقيقية بعدما أصبح غير قادر اقتصاديا على إعالة قاطنية، بسبب استنفاد قدرات الأنشطة، ولابد من مضاعفة المعمور الإسكان، وهناك نحو 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون أى مقومات ولا يوجد مشاكل للنمو فى المكان ولكن المشكلة فى ندرة الموارد.
 
وأوضح الجزار أن زيادة السكان ينتج عنها عدم اتزان، والظهير الصحراوى هو أمل مصر فى حل مشكلة الزيادة السكانية، وإعادة بناء مصر الحديثة، وما تم عمله فى مشروعات الطاقة المتنوعة لتوفير موارد أكبر خلال السنوات الأخيرة كان بداية التحرك لحل مشكلة مستقبلية كبيرة.

وأشار إلى أن نفس الأمر تكرر فى تحلية المياه غير العذبة، لأننا فى عام 2014 كان ناتج تحلية مياه البحر اليومى 80 ألف متر مكعب فقط، والآن وصلنا إلى نحو 800 ألف متر مكعب يوميا، والمستهدف خلال الفترة المقبلة 1.5 مليون متر مكعب يومى، وهذا بعد توفير الطاقة اللازمة لذلك، وهذا نتيجة الإرادة السياسية الحقيقة للتنمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يعلنان بيانا يتضمن 5 نقاط للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة

إسكان البرلمان: السيسي اقتحم ملف العشوائيات بعد 40 عاما من المعاناة

لمواجهة ندرة المياه.. وزير الزراعة: إنشاء العديد من محطات تحلية المياه في كثير من المدن الساحلية.. التغيرات المناخية تؤدي إلى نقص كميات الأمطار وارتفاع معدل التبخر

الإسكان : ضرورة عدم التفرقة بين المدن والقرى في القانون الجديد

الإسكان: نستهدف مضاعفة المعمور لـ 14% لتوفير الفرص التنموية المختلفة

وزير الإسكان بجامعة القاهرة: رفع مستوى العمران لتلبية احتياجات المصريين.. مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة 30 يونيو 2020.. و34% من مساحة الوطن قابلة للتنمية

ترشيحاتنا

لن تصدق كم يتقاضى مدير شركة رينو شهريًا؟

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن المشروع البحثي.. وقرار عاجل لمنع التكدس بالطلاب بالسنترالات

اخرسي.. تعليق ناري من شمس الكويتية: لن أكون نعجة في قطيع المسترجلات

بعد الاستهزاء بملابسه.. شريف مدكور ينفعل على أحد متابعيه.. تفاصيل

دولة واحدة لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا فى الشرق الأوسط.. تعرف عليها

رئيس الوزراء الهندي يطلب الصفح من فقراء بلاده لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة