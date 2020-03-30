الإسكان: يمكن استغلال 26% من مساحة مصر بدون مشكلات

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن مشكلة الدولة الرئيسية هى توفير الطاقة والمياه والحيز المعمور، خاصة أننا نعيش على مساحة لا تتجاوز 7% من إجمالى مساحة مصر.





وأضاف الوزير، أن هذه المشكلات تمت معالجتها بنسبة كبيرة فى المخطط الاستراتيجي للتنمية "مصر 2052"، والذى أعدته هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان.





وأكد أن هذا الحيز المحدود من المساحة المعمورة يعنى وجود مشكلة حقيقية بعدما أصبح غير قادر اقتصاديا على إعالة قاطنية، بسبب استنفاد قدرات الأنشطة، ولابد من مضاعفة المعمور الإسكان، وهناك نحو 26% من مساحة مصر قابلة للتنمية بدون أى مقومات ولا يوجد مشاكل للنمو فى المكان ولكن المشكلة فى ندرة الموارد.

وأوضح الجزار أن زيادة السكان ينتج عنها عدم اتزان، والظهير الصحراوى هو أمل مصر فى حل مشكلة الزيادة السكانية، وإعادة بناء مصر الحديثة، وما تم عمله فى مشروعات الطاقة المتنوعة لتوفير موارد أكبر خلال السنوات الأخيرة كان بداية التحرك لحل مشكلة مستقبلية كبيرة.





وأشار إلى أن نفس الأمر تكرر فى تحلية المياه غير العذبة، لأننا فى عام 2014 كان ناتج تحلية مياه البحر اليومى 80 ألف متر مكعب فقط، والآن وصلنا إلى نحو 800 ألف متر مكعب يوميا، والمستهدف خلال الفترة المقبلة 1.5 مليون متر مكعب يومى، وهذا بعد توفير الطاقة اللازمة لذلك، وهذا نتيجة الإرادة السياسية الحقيقة للتنمية.