الزراعة تواجه كورونا.. 10 ملايين جنيه لمكافحة الفيروس.. تطهير 2500 منشأة حكومية.. ومنافذ لمواجهة الغلاء

وزير الزراعة:

تكليف من القيادة السياسية بإزالة جميع العقبات أمام الصادرات الزراعية

استمرار العمل بالتراخيص الصادرة من قطاعات الوزارة لجميع الأنشطة الزراعية والحيوانية

أجهزة الوزارة قامت بتطهير المساجد والكنائس ومدينة الإنتاج الإعلامى

استيراد لحوم حمراء وعجول تسمين استعدادا لشهر رمضان





في ظل تداعيات الأزمة الراهنة المتعلقة فيروس كورونا، بذلت وزارة الزراعة العديد من المجهودات في سبيل مواجهة الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين.





وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تبرع التعاونيات الزراعية بمبلغ عشرة ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر 037037 حساب مواجهة الكوارث والأزمات، وذلك للمساهمة في دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك خلال استقبال "القصير" لممثلي التعاونيات الزراعية الذين أكدوا خلال اللقاء دعمهم للقيادة السياسية والحكومة المصرية فى الإجراءات التى تتخذ لمنع تفشي المرض، كما أشادوا بالجهود المتميزة للفريق الطبي المصري خط الدفاع الأول عن صحة المصريين ضد فيروس كورونا.





كما قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار العمل بالتراخيص الصادرة عن قطاعات الوزارة لجميع الأنشطة الزراعية والحيوانية والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر.





وجاء قرار وزير الزراعة نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا وحتى لا تتوقف الأنشطة الإنتاجية وأيضا تيسيرا على المواطنين.





وقال وزير الزراعة إن التراخيص الحالية سوف تظل سارية حتى انتهاء فترة الحظر أو إيجاد آلية لتجديدها دون الحضور للوزارة، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والوزارة لتقليل حركة المواطنين والتعامل المباشر حفاظا على حياتهم.





وتلقى السيد القصير تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإجمالي المنشآت الحكومية التي قامت الهيئة بتطهيرها من فيروس كورونا.





وجاء في التقرير أنه تم تطهير حوالي 2500 منشأة حكومية في ٢٧ محافظة، بالإضافة إلى تطهير عدد كبير من دور العبادة وأيضا استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، بالإضافة إلى تطهير منطقة الزرايب بحلوان والتي تعرضت للغرق خلال موجة الطقس الأخيرة.





وقال إنه وجه بتسخير جميع معدات الوزارة مجانا لتطهير المنشآت الحكومية في المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجميع أجهزة الدولة بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا.





وعقد اجتماعا مع مجموعة من المصدرين المصريين بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب لبحث مدى استفادة المنتجين الزراعيين وأصحاب الأنشطة الإنتاجية الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصرى، وأيضا لبحث تداعيات فيروس كورونا على النشاط الزراعي والصادرات وآليات تخطى المرحلة الحالية والقادمة.





وتناول الاجتماع أيضا استعراض آليات تشجيع ودعم المصدرين للحاصلات الزراعية وغيرها.





واستمع للمشكلات التى تواجه التصدير، وكانت هناك إشادة واضحة من الحضور بالدور الاستباقى الذى قامت به الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، وأيضا الإجراءات التى اتخذت لمواجهة الطقس السيئ.



وتواصل وزير الزراعة خلال الاجتماع مع الوزراء والمسئولين المعنيين بالتصدير، وتم الاتفاق على إزالة جميع معوقات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي.





وفي نهاية الاجتماع، أعرب الحاضرون عن سعادتهم الغامرة بالنتائج والتوصيات التي انتهى إليها والجدية في التعامل وسرعة إجراء الاتصالات بالوزراء المعنيين والذي وصفوه بالأمر غير المسبوق.





حضر الاجتماع المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، وعبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية هيا، والأستاذ هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والدكتور سعد نصار، مستشار الوزير، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، والدكتور أيمن حمودة، مدير معهد البساتين.





وأكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين، و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة، و19 ألف طن كبد وكلاوي، وكل هذه الكميات بالإضافة إلى الناتج المحلى سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك.





وقال إن الهدف من ذلك هو سد العجز المتوقع خلال هذه الفترة التي تشهد زيادة في الاستهلاك والطلب على اللحوم بمناسبة شهر رمضان الكريم وأيضا ضبط الأسعار.



