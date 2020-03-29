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حماية المستهلك: اتخاذ كافة الإجرءات القانونية تجاه أى ممارسات سلبية من التجار.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 03:05 م
اللواء راضى عبد المعطى،
اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك
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هاجر إبراهيم

قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك: إن جهاز حماية المستهلك يتلقى الشكاوى والبلاغات عن أى ممارسات سلبية والشكاوى الخاصة بالمواطن كمستهلك.


وأضاف "راضى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "دى إم سي"، أنه بالفترة الأخيرة تم القيام بغرفة عمليات مستمرة على مدار 24 ساعة تتلقى أى بلاغات ضارة للمستهلك ووجود إى إستغلال من أزمة كورونا، موضحا ان هناك فريق عمل فى المحلات التجارية والشوارع يعمل على التفاعل مع تلك البلاغات.


وأفاد أنه عند تلقى شكوى من إستغلال التجاريين من أزمة فيروس كورونا يتم إتخاذ كافة الإجرءات القانونية من أجل عدم تحقيق أى مكسب على حساب المواطنين.


وأوضح أن تلك البلاغات سواء الخاصة بالمستحضرات الطبية والمطهرات أو الكحول أو أى ممارسات سلبية يوجد بها غش تجارى يتم التحرك على الفور من خلال فريق عمل مشكل من جهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية لوزارة التموين والتنسيق التام بين جميع تلك الأجهزة.


وأشار إلى أنها ليست مشكلة على تلقى بلاغات فقط الأهم هو التفاعل مع هذه البلاغات وسرعة التجاوب معها، مشيرا إلى أن ثقافة الشعب المصرى ثقافة عظيمة وتجاوبوا مع إجراءات الدولة ضد كورونا تجاوب إيجابي يستحق الإشادة، ولكن هناك قلة حاولت إستغلال تلك الإجراءات.
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