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فن

حزن أم خلاف.. ما سر غياب سمير غانم عن جنازة جورج سيدهم؟

الأحد 29/مارس/2020 - 03:25 م
جورج سيدهم - سمير
جورج سيدهم - سمير غانم
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شروق إبراهيم
تساءل كثيرون عن سبب غياب الفنان الكبير سمير غانم عن جنازة صديقه الراحل جورج سيدهم، اليوم الأحد، بكنيسة العذراء مريم بمدينة نصر، وهي الجنازة التي حضرتها زوجة سمير غانم الفنانة دلال عبدالعزيز، وأشرف زكي، وإلهام شاهين، وهاني رمزي.

وألمح بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى خلاف بين الصديقين أدى لغياب أحدهما عن جنازة الآخر، وسط شائعات قديمة تتحدث عن عدم سؤال سمير غانم على صديقه جورج سيدهم طوال سنوات من المرض.

لكن علم "صدى البلد" أن هذه الأنباء غير صحيحة وأن الفنان سمير غانم حزن جدا من خبر وفاة صديقه جورج سيدهم، وأن حالته النفسية والصحية لم تسمح له بحضور الجنازة، خاصة أنه أغلق عليه غرفته ولم يتكلم مع أحد منذ علم بخبر وفاة صديقه جورج سيدهم.

يذكر أن نفس الشائعات سبق تكرارها منذ سنوات، وتحديدا حين ظهر جورج سيدهم في إعلان تجاري لصالح إحدى شركات المحمول، مع سمير غانم وشيرين، نجوم مسرحية "المتزوجون"، وقيل يومها إن هناك خلافات بين النجمين، ولكن تم نفيها لاحقا.

من المعروف أن جورج سيدهم رحل عن دنيانا يوم الجمعة الماضي، داخل أحد مستشفيات مدينة نصر، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
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