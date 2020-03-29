نواب البرلمان يشيدون بدعم الدولة للعمالة غير المنتظمة.. ويطالبون باستغلال قاعدة البيانات لدعمهم بالموازنة الجديدة.. ويؤكدون: تجاوز أزمة كورونا مسئولية مشتركة

مارجريت عازر تطالب بالاستفادة من قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة في الموازنة الجديدة

برلماني يطالب بتفعيل دور مديريات القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة

النائب محمد عبده: تداعيات أزمة فيروس كورونا لا تقع على عاتق الحكومة فقط.. لكنها مسئولية مشتركة





أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، إلى جانب دعم الفئات الأكثر احتياجا في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم كله، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة.





في البداية، أشادت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أنه للمرة الأولى نرى أن الدولة تعمل بشكل كبير لراحة المواطن وهناك تدابير احترازية مسبقة، سواء فيما يتعلق بأزمات المناخ أو فيروس كورونا.





وقالت النائبة مارجريت عازر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، إلا أن الدولة استطاعت أن تلبي احتياجات المواطن العادي، وهذا ساعد المواطن على استشعاره بجدية الحكومة في إدارة الأزمات.





وأضافت عضو مجلس النواب: "دعم الدولة لم يتوقف على الرغم من مرورها بأزمة كبيرة، مثل فيروس كورونا، وما يمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد في المرحلة المقبلة، لكنها استطاعت أن تدعم الفئات الأكثر احتياجا، على رأسها العمالة غير المنتظمة".





وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة استفادة الدولة من قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، والاستعانة بها في موازنة العام المقبل، لا سيما وأنها من أكثر الطبقات احتياجا للدعم.





وأشارت إلى أن الدولة لأول مرة تتحمل فوق ميزانياتها بشكل يعكس تحمل مسئوليتها تجاه الأزمات التي تمر بها مصر، وهو أمر غير مسبوق تماما.





بدوره، أشاد النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك تجاوب أكبر من المواطنين تجاه توجيهات الحكومة.





كما أشاد النائب عبد الحميد كمال، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بدعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا، مطالبا بأن تكون هناك تسهيلات أكبر أمام العمالة غير المنتظمة، للحصول على دعم الدولة.





وطالب عضو مجلس النواب بتفعيل خدمة تلقي طلبات الحصول على دعم من وزارة القوى العاملة بكل المديريات على مستوى الجمهورية، حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت، لا سيما وأن العمالة غير المنتظمة من أشد المتضررين من الأزمة التي يمر بها العالم حاليًا.





وشدّد عضو مجلس النواب على ضرورة تكاتف جميع فئات المجتمع معا لتخطي المحنة التي تمر بها بلدنا، والعمل على الخروج بأقل الخسائر الممكنة.





من جانبه، أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن إجراءات الدولة الاحترازية قللت من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك وعي مجتمعي والتزام من قبل المواطنين بتلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة لوقف تفشي كورونا.





وقال النائب محمد عبده، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تداعيات أزمة فيروس كورونا يجب أن يدركها الجميع، ولذا، فإن مواجهة هذه التداعيات تقع على عاتق الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، مضيفا: "مواجهة أزمة كورونا وتداعياتها على المواطنين يجب أن تتم بالتوازي بين الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال وكل الفئات الأعلى دخلًا".





وأشاد عضو مجلس النواب بالمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أنها لا يمكن أن تستمر الحكومة في دعمها بمفردها، فيجب مشاركة مجتمعية لوصول الدعم لمستحقيه.



