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محافظات

مستقبل وطن يواصل حملة تطهير وتعقيم المنشآت ببورسعيد

الأحد 29/مارس/2020 - 03:33 م
مستقبل وطن يواصل
مستقبل وطن يواصل حملة تطهير وتعقيم المنشآت ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
شكل حزب مستقبل وطن، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بجميع المحافظات يوميا، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وتوزيع مستلزمات التطهير، وإرشادات التوعية من الفيروس، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب.  

حيث واصلت فرق الحزب ببورسعيد بقيادة عادل اللمعي، أعمالها المستمرة بجميع أحياء المحافظة، بتطهير وتعقيم المنشآت الحيوية والخدمية ودور العبادة، للوقاية من الفيروس. 

من جانبه أكد عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة، على وقوف الحزب دائما جنبا إلى جنب مع المواطنين وخاصة في ظل هذه الأزمة التى تحتاج منا جميعا تكاتف الجهود مع الدولة والالتزام بالقرارات الحكومية الصادرة في هذا الشأن.  

وأشار سعد عرفات أمين الحزب بقسم الضواحي إلى أن أعضاء الأمانة قاموا بتطهير نقطة شرطة القابوطي ومداخل العمارات السكنية في مناطق السيد متولي والمطحن واللبانة والإسراء والتسمين والسلاطيه والقابوطي، وكذلك تم استغلال فرصة غلق المحلات وتطهير أبوابها ومداخلها والشوارع المحيطة. 

وقال أمين الضواحي إنك تم إطلاق حملات توعية للمواطنين أمام المخابز والتأكيد على ضرورة الوقاية من الفيروس والتباعد ترك مسافة أكثر من متر بينهم في طوابير للخبز والتزام البيوت إلا للضرورة.

ويأتي هذا انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.
مستقبل وطن يواصل حملة تطهير وتعقيم المنشآت ببورسعيد
مستقبل وطن يواصل حملة تطهير وتعقيم المنشآت ببورسعيد
مستقبل وطن يواصل حملة تطهير وتعقيم المنشآت ببورسعيد
مستقبل وطن يواصل حملة تطهير وتعقيم المنشآت ببورسعيد
مستقبل وطن يواصل حملة تطهير وتعقيم المنشآت ببورسعيد
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