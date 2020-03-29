لا وفيات بفيروس كورونا.. السنغال الوحيدة التي سيطرت على كوفيد 19 في العالم

استطاعت أن تسابق الزمن لتطوير نفسها والعمل على إيجاد منظومة صحية تضمن تقديم خدمة تليق لشعوبها التي عانت كثيرا، هي دول أفريقيا التي يجدها الغرب لديها من الپيئة مايجعلها بؤرة لأي وباء، ولكن السنغال ضربت مثالا حي لدولة أفريقية استطاعت التغلب على فيروس كورونا الذي أطاح بالمنظمة الصحية لدول عظمى.





السنغال حتى هذه اللحظة لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، إلا أن وزير الصحة السنغالي عبد الله ضيوف أعلن عن اكتشاف ١٢ حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا وذلك بعد أن تم مسح واجراء اختبار لـ ١٥١ شخصًا.





واكد وزير الصحة السنغالي أن الحالات التى تم اكتشافها من بينها ٤ حالات قادمة من الخارج و٨ حالات مخالطة لحالات مصابة من الخارج.





وأشار الوزير إلى شفاء ٩ حالات جديدة من الفيروس، فضلا عن استقرار الحالة الصحية للمصابيين بالفيروس، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا ١٤٢ حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء ٢٧ حالة ووجود ١١٥ حالة قيد العلاج.





المنظومة الصحية السريعة السنغال جعلتها الدولة الأوحد فى العالم التى لم تسجل أى حالة وفاة، فالتعامل الصحيح والجدية فى اكتشاف الحالات وتتبعها السليم جعلتها مثالا يحتذي به لدول عظمى ضرب كورونا بانظمتها عرض الحائط وكشف عن هشة حكوماتها.





السنغال لديها هيئات تعمل على قدم وساق تحت رعاية من وزارة الصحة أبرزها وحدة صحة المجتمع حيث أن تكمن مهمة وحدة صحة المجتمع مسؤولة فى الخدمات الفنية منها تعزيز وتحفيز سياسة صحة المجتمع؛ وتعزيز النظم الصحية المحلية ؛ وتطوير استراتيجية الرعاية الصحية الأولية.

أما الهيئة الأخرى التابعة لوزارة الصحة تتضمن البطاقة الصحية والاجتماعية والصحة الرقمية التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم رقم 8299 المؤرخ 16 مايو 2017 ، فهى مسؤولة عن مهام الابتكار والإنصاف وتحديث ومراقبة وتقييم البطاقة الصحية والاجتماعية والصحة الرقمية، كما تعمل تلك الهيئة على تنظيم الصحة الرقمية، وتطوير برامج الصحة الرقمية (التطبيب عن بعد، الصحة المتنقلة، التعلم الإلكتروني، سجل المريض الإلكتروني، تنسيق استخدام الخدمات والتطبيقات).





فوحدة تطوير البطاقة الصحية والاجتماعية (UDCS) هي المسؤولة عن ضمان الاحترام والتنمية العادلة للبطاقة الصحية والاجتماعية ؛ و دعم التخطيط التشغيلي لقطاع الصحة ؛ وضع ومتابعة برنامج تطوير الخريطة الصحية والاجتماعية (PDCS).



مفتشية الصحة

تتمثل مهمة هيئة التفتيش الداخلي في فحص المعايير والإجراءات والعمليات الخاصة بالإدارة الإدارية والمالية والفنية لجميع الخدمات والمنشآت الخاضعة لسلطة وزير الصحة ، والتحقق منها ومراقبتها. العمل الاجتماعي، وهي مسؤولة بشكل خاص عن إجراء مراجعات منتظمة للامتثال والأداء ؛ والاتصال بين الوزارة وهيئات الرقابة الحكومية ؛ وضمان تطبيق التوجيهات الرئاسية والرئيسية الناتجة عن تقارير المفتشية العامة للدولة وأجهزة الرقابة الأخرى .

كما تسعةدى مفتشية الصحة إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح والمبادئ الأخلاقية والحكم الرشيد والقواعد المتعلقة بتنظيم وعمل الوزارة ؛ ضمان الامتثال للمساءلة ؛ و لضمان الاستخدام الفعال والكفء للموارد ؛ والقيام بأنشطة استشارية ومساعدة للأقسام والخدمات في الدائرة.

يشمل التفتيش الداخلي، مكتب مفتش للشؤون الإدارية والمالية؛ والمفتشون الفنيون، حيث تخضع المفتشية الداخلية للسلطة المباشرة لوزير الصحة والعمل الاجتماعي.



مركز العمليات الطبية الطارئة (COUS)

تشمل مهام مركز عمليات الطوارئ الصحية (COUS) تحديد الإجراءات الواجب تنفيذها طبقًا للطوارئ الصحية؛ وتنسيق عمل مختلف الجهات الفاعلة المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ الصحية ؛ -والإشراف على العمليات الميدانية؛ وللتواصل بين الجهات الفاعلة في الاستجابة للطوارئ والوزارة المسؤولة عن الصحة.

