AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

القلق المفرط يضعف جهازك المناعي لمواجهة الفيروسات

الأحد 29/مارس/2020 - 03:22 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
عند حدوث أزمات من الطبيعي أن يتأثر الشخص ويشعر بالقلق على نفسه ومن حوله، ولكن عندما يزداد ذلك عن المعدل الطبيعي قد يعرض الشخص للكثير من المخاطر إذ تتأثر جميع الأجهزة الحيوية بالجسم ومنها الجهاز المناعي، وفقًا لموقع"Very well health" وهناك عدد من العلامات التي توضح الإصابة بالقلق المفرط ومن أبرزها ما يلي: 

1- صعوبة في النوم.
2-اضطراب في الشهية سواء بالزيادة أو النقصان.
3- عدم القدرة على التوقف عن متابعة الأخبار.
4- الانفعال الشديد.
5- العزلة الاجتماعية.
6- شراء وتخزين كميات كبيرة من المؤن الغذائية.

كيف يؤثر القلق المفرط على الجهاز المناعي بالجسم؟
 يتضرر الجهاز المناعي بالجسم بصورة كبيرة جراء التعرض للقلق المفرط والمستمر . الجهاز المناعي هو الخط الدفاعي الأول للجسم الذي يكبح الالتهابات والعدوى التي تهاجم الجسم، فعند شعور الشخص بالقلق والخوف، يتأثر الجهاز المناعي بعدد من الطرق منها:

- يزداد الجسم في إنتاج هرمون الكورتيزول الذي يعارض عمل الجهاز المناعي، إذ أنه يتسبب في خفض كمية البروتينات التي تحفز الخلايا المناعية للدفاع عن الجسم ضد أي عدوى، مما يقلل من كفاءة الجهاز المناعي ويصبح الشخص عرضة للإصابة بالعدوى أكثر من غيره.

 - يؤثر القلق على الخلايا الليمفاوية الموجودة بالجسم، والتي لها دور فعال من حيث مكافحة العدوى والقضاء على الالتهابات التي تواجه الجسم، مما يقلل كفاءة الجهاز المناعي، ويجعل الجسم يستغرق وقت أطول في التعافي.
- قد يتسبب القلق في زيادة فرص التعرض للكثير من الأمراض كأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك السكري، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من غيره.

عدم القلق لا يعني عدم الحذر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أعراض الإصابة بسرطان الرئة.. 8 علامات تؤكد سرطان الرئة والأطعمة المالحة تصيب المعدة

قويها بالفيتامينات.. أعراض تنذر بضعف المناعة

توقف عنها فورًا .. 8 عادات يومية غير متوقعة تتسبب في تلف خلايا المخ

عشبة غير متوقعة قادرة على تهدئة الأعصاب

جمال شعبان يكشف عن 6 وسائل لزيادة المناعة ضد كورونا

4 أطعمة تدمر المناعة عند الأطفال .. ماذا يجب أن تتناول لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

تغلب على رائحة التكييف الكريهة داخل السيارة بهذه الخطوات

بعد تصريحه بـ عندي كلام كتير.. عضو مجلس الأهلي يرد على مؤمن زكريا

عاصفة ترابية تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

شو إعلامي.. تراشق لفظي بين عصام الحضري ومدرب حراس منتخب مصر

هل ينقل الذباب فيروس كورونا.. وصدمة بشأن الدايت.. تفاصيل

أخبار التوك شو.. طلب عاجل من أحمد موسى لـ رئيس الوزراء بسبب كورونا.. والصحة: عزل قرى في 10 محافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. أفضل طرق علاج الكحة بالأعشاب

بفستان أبيض.. شاهد عبير صبري بإطلالة مبهجة

احذر منه .. القلق المفرط يعرضك للإصابة بفيروس كورونا