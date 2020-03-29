القلق المفرط يضعف جهازك المناعي لمواجهة الفيروسات

عند حدوث أزمات من الطبيعي أن يتأثر الشخص ويشعر بالقلق على نفسه ومن حوله، ولكن عندما يزداد ذلك عن المعدل الطبيعي قد يعرض الشخص للكثير من المخاطر إذ تتأثر جميع الأجهزة الحيوية بالجسم ومنها الجهاز المناعي، وفقًا لموقع"Very well health" وهناك عدد من العلامات التي توضح الإصابة بالقلق المفرط ومن أبرزها ما يلي:





1- صعوبة في النوم.

2-اضطراب في الشهية سواء بالزيادة أو النقصان.

3- عدم القدرة على التوقف عن متابعة الأخبار.

4- الانفعال الشديد.

5- العزلة الاجتماعية.

6- شراء وتخزين كميات كبيرة من المؤن الغذائية.





كيف يؤثر القلق المفرط على الجهاز المناعي بالجسم؟

يتضرر الجهاز المناعي بالجسم بصورة كبيرة جراء التعرض للقلق المفرط والمستمر . الجهاز المناعي هو الخط الدفاعي الأول للجسم الذي يكبح الالتهابات والعدوى التي تهاجم الجسم، فعند شعور الشخص بالقلق والخوف، يتأثر الجهاز المناعي بعدد من الطرق منها:





- يزداد الجسم في إنتاج هرمون الكورتيزول الذي يعارض عمل الجهاز المناعي، إذ أنه يتسبب في خفض كمية البروتينات التي تحفز الخلايا المناعية للدفاع عن الجسم ضد أي عدوى، مما يقلل من كفاءة الجهاز المناعي ويصبح الشخص عرضة للإصابة بالعدوى أكثر من غيره.





- يؤثر القلق على الخلايا الليمفاوية الموجودة بالجسم، والتي لها دور فعال من حيث مكافحة العدوى والقضاء على الالتهابات التي تواجه الجسم، مما يقلل كفاءة الجهاز المناعي، ويجعل الجسم يستغرق وقت أطول في التعافي.

- قد يتسبب القلق في زيادة فرص التعرض للكثير من الأمراض كأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك السكري، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالعدوى من غيره.



