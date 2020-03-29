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رياضة

أحمد الشناوي يقترب.. كواليس صفقة منتظرة بين الأهلي وبيراميدز .. تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 03:33 م
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
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عمرو الحلواني
دون النادي الأهلى السطر الأخير فى نهاية شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بعد الموافقة على رحيله وعدم تجديد التعاقد معه بشكل رسمى .

وأعلنت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بشكل رسمى أول أمس الموافقة على رحيل إكرامي والذى أبدى رغبته فى مغادرة القلعة الحمراء خلال الوقت الراهن فى ظل فقدان كل فرص اللعب نتيجة التألق البارز لـ محمد الشناوى حارس مرمى الكرة المصرية الأول فى الوقت الحالى .

ويبدو أن شريف إكرامى أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد دخول مسئولى النادي معه فى مفاوضات رسمية وقاربت على الانتهاء بعد أن وافق إكرامى على الانتقال إلى بيراميدز ويبقي التوقيع الرسمي فقط .

وفى المقابل يخطط الأهلى بقوة لحسم التعاقد مع أحمد الشناوى حارس بيراميدز ليكون مع محمد الشناوى الحارس الأساسي داخل النادي الأحمر فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية لحارس بيراميدز وقدرته على تحقيق الإضافة للفريق خلال الفترة المقبلة .

وكان أحمد الشناوى أبدى للعديد من المحيطين به رغبته فى الانتقال إلى الأهلى خلال الفترة المقبلة فى ظل رغبته فى العودة من جديد إلى تشكيل المنتخب الوطنى .

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