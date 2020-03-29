أخبار التوك شو.. مفاجأة غير متوقعة من التموين.. مواعيد صرف المعاشات.. الدليفرى فى زمن الكورونا.. إزاي تنزلي السوق بدون ما تتصابي بكورونا

نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، اليوم الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





لربات المنازل.. إزاي تنزلي السوق بدون ما تتصابي بفيروس كورونا؟

استعرض برنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، تقريرا يوضح كيفية التعامل فى الأسواق بدون الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد -19"، ، حيث وجه التقرير مجموعة من النصائح للمواطنين عليهم اتباعها لجنب الاصابة بفيروس كورونا.

ونصح التقرير، بضرورة تجنب النزول للشراء فى الأوقات المزدحمة، وذلك لضمان التسوق الآمن بدون عدوى فيروس كورونا، و وتجنب لمس الوجه أثناء عمليات الشراء والتجول فى المتاجر، وتعقيم اليدين قبل الدخول والخروج من المتجر، وتجنب لمس المنتجات على الأرفف التى لن تشتريها.





تقديم موعد منع حركة المواطنين في جدة ليكون من 3 مساء وتعليق الدخول والخروج منها

أعلنت المملكة العربية السعودية، منذ قليل، تقديم موعد منع حركة المواطنين فى جدة ليكون من 3 مساءًا وتعليق الدخول والخروج منها.

وأعلنت السلطات السعودية، السبت، تمديد تعليق حضور الموظفين في القطاعين العام والخاص (بوجود استثناءات) لمقرات العمل، وذلك ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة سابقا في مواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".





لماذا تستغيث أمريكا بالأطباء المصريين بعد أزمة كورونا؟

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إسجلت أعلى نسب الشفاء فى عدد المصابين بفيروس كورونا، وذلك وفقأ لإحصائيات منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.

وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten، اليوم الأحد، أن أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا هى أمريكا حيث سجلت 123 ألف إصابة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فى الوقت الحالى تفتح كافة أبواب سفارتها أمام الأطباء المصريين وغيرهم من الجنسيات دون شروط لإنقاذها من تفشى وباء كورونا.

وأكد الدكتور مجدي بدران، أن الشعب المصرى لديه وعى مبكر، رغم أن أمريكا مؤمنة بريا ، وبحريا، وجويا، لافتا إلى أن مصر وضعت خطة استباقية بناء على الخبرات السابقة من وزارة الصحة تحمى البلاد وبشهادة الولايات المتحدة الأمريكية سجلت مصر أرقام قياسية بنسب الشفاء المرتفعة من منظمة الصحة العالمية.





الدليفرى فى زمن الكورونا.. هانى الناظر: سخن العيش وطهر الأكياس بالكحول

قدم الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث السابق، عدة نصائح لربات المنزل عند الخروج للتسوق وأهمها عدم ارتداء الكمامة، وذلك لاستنشاق الهواء النظيف، وعدم ارتداء القفازات الطبية لكى تصل حرارة الشمس للجلد، والتى تمده بفيتامين د، مؤكدا أن ارتداء الكمامة والقفازات يكون فور الوصول للسوق فقط لتجنب الزحام.

وأضاف هانى الناظر، خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب تطهير الكمامة والقفازات بالكحول من الداخل والخارج قبل التخلص منهما وتقطيعهما بالمقص لكى لا يستخدمهم أحد مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه يجب التخلص من الملابس فور الوصول للمنزل من خلال غسيلها فورًا وعدم ركنها فى الدولاب، وتطهير الجاكيتات الجلد بقطنة بالكحول، وتركها وتعقيمها فى أشعة الشمس لفترة.





3 شرائح.. مواعيد صرف المعاشات فى مكاتب البريد.

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنه من ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتبناها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، التعامل مع تكدس المواطنين أثناء صرف المعاشات فى مكاتب البريد.

وكشف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، عبر فضائية مصر الأولى، عن تقسيم أصحاب المعاشات لـ ٣ شرائح تقوم بصرف المعاش فى الأسبوع الأول من شهر أبريل، فى ظل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

ولفت إلى أنه تم تقسيم فئات المعاشات الأقل من 1000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون فرد سيقومون بصرف معاشاتهم خلال أيام الأربعاء، الخميس، السبت فى الأسبوع الأول من شهر أبريل.





وزيرة التخطيط: توجيه 8 مليارات جنيه للقرى الأكثر فقرا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن العالم كله أصبح يشهد تباطؤا فى معدلات النمو، لافتة إلى أن العالم كله لم يشهد مثل تلك الأزمة منذ أزمة الكساد الكبير، موضحة أن الأزمة تؤثر على جميع الجوانب.

وأضافت وزيرة التخطيط، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأزمة الصحية لها تداعيات تتعلق بتوقف حركة الإنتاج وفرض حظر التجول، مشيرة إلى أن الوزارة تضع تقديرات لمعدلات النمو كل فترة حسب أولويات الدولة، موضحة أنه يتم مراجعة التقديرات أولًا بأول.





مفاجأة غير متوقعة.. شاهد التموين تكشف عن قرارات جديدة عن البطاقات

وشدد على أن المنتجات متوافرة مناشدًا المواطنين بعدم التزاحم داخل السلاسل التجارية، موضحًا ان بعض سماسرة الأزمة يقوم بالضغط على السلاسل التجارية لشراء كميات وبيعها بمحلات البقالة الخاصة بهم، وتم إصدار قرار بمنع أي تاجر تجزئة من الشراء من السلاسل التجارية.

وأعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أبريل المقبل، للبقالين ومنافذ التوزيع تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من أول الشهر وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.





هما اللي جابوه لنفسهم.. التموين تتوعد سماسرة الأزمة بإجراءات مشددة

شدد أيمن حسام الدين، على أن التاجر المخالف سيتم إحالته لنيابة أمن الدولة طوارئ، منوهًا بان حبس السلع لرفع أسعارها جريمة تصل عقوبتها لـ 5 سنوات سجن، وزيادة أسعار السلع تصل عقوبتها لـ 3 سنوات سجن.

وأضاف مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن الأسبوع الماضي تم تحرير 1372 محضر بيع أكثر من السعر بينهم 412 محضرا في مجال المطهرات والمنظفات والمعقمات، مشددًا على أن المواطن له دور فعال في التصدي لجشع التجار بالإبلاغ فورًا على شكاوى مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528، ورقم حماية المستهلك 19588، ووقف التعامل مع التاجر الذي يقوم برفع الأسعار