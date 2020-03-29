القطط الصغيرة واستعراضات فرقة رضا فى عروض الثقافة بين إيديك

استمرارا لعروض المباردة الإلكترونية خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك يبث فى التاسعة مساء الاثنين 30 مارس حفلا لفرقة بتى شاه les prtits chats (القطط الصغيرة).





يتضمن مجموعة من أهم الأعمال الأجنبية العالمية التى انتشرت خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي منها كم احبك، رجل البطيخ، ما اعمق الحب، كي تحب شخص ما، سواي، اغنية العام، جميلة، كلمات، ملكة الرقص، شجر الخريف، لا املك شيئا، الخطاب، طريقي، الرقص طوال الليل، قبلني كثيرا وحلم كاليفورنيا.



