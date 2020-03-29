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ثقافة

اتثقف واستمتع وخليك فى البيت.. كورونا تجلب استعراضات فرقة رضا إلى منزلك

الأحد 29/مارس/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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طارق موسى
استمرارا للمباردة الإلكترونية من جانب وزارة الثقافة التي انطلقت تحت شعار "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، يبث فى التاسعة مساء غد، الاثنين 30 مارس، حفل لفرقة بتى شاه les prtits chats (القطط الصغيرة).

ويتضمن الحفل مجموعة من أهم الأعمال الأجنبية العالمية التى انتشرت خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، منها "كم أحبك، رجل البطيخ، ما أعمق الحب، كي تحب شخصا ما، سواي، أغنية العام، جميلة، كلمات، ملكة الرقص، شجر الخريف، لا أملك شيئا، الخطاب، طريقي، الرقص طوال الليل، قبلني كثيرا وحلم كاليفورنيا". 

يعقب ذلك حفل لفرقة رضا يضم مختارات من التابلوهات الاستعراضية التى منحتها الشهرة وعبرت عن التراث فى مختلف الأقاليم المصرية، منها "الدحية، غزل فى الريف، الأقصر بلدنا، الفلاحين، الإسكندراني، التنورة، التحطيب، الكرنبة والنوبة".
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