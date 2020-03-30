برلماني: صرف العلاوات الخمس يجب أن يكون من خلال إصدار قانون من البرلمان

قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات سوف يكون عن طريق موافقة من البرلمان من خلال إصدار قانونا جديدا، أو من خلال اللجوء لحكم المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكما بصرفها من قبل.





ووجه النائب خالد شعبان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه الحكومة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لاسيما وأنها أزمة كبيرة عانى منها المتقاعدون.



