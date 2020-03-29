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محافظات

"المواطن يسأل والصحة تجيب".. مبادرة لتجنب أعراض كورونا بالوادي الجديد

الأحد 29/مارس/2020 - 04:25 م
مبادرة لتجنب أعراض
مبادرة لتجنب أعراض كورونا بالوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد عن تفعيل مبادرة (المواطن يسأل والصحة تجيب ) للرد على تساؤلات المواطنين المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف أن المبادرة سيتم  تفعيلها عن طريق الصفحة الرسمية للتثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد.

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وأشار محروس أنه تم إدخال خدمة الواتس آب لمزيد من الخصوصية وللتواصل بالغرفة الوقائية بالمديرية 0922929038 ، غرفة الطوارئ ( الرعاية العاجلة ) 0922936467.

كما أكد محروس عدم وجود أية إصابات حتى الآن بفيروس كورونا المستجد على أرض محافظة الوادى الجديد ، مناشدا المواطنين الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامتهم وسلامة ذويهم والبقاء فى المنازل قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

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