رئيس بنك القاهرة: ندعم القطاع الصحي لمنع انتشار كورونا

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن مصرفه يقوم بدور معاون للحكومة في دعم الخدمات العامة للمواطنين وتعزيز البرامج الإجتماعية و التنمية المستدامة، بما في ذلك المشاركة في القضاء علي فيروس كورونا المستجد.





وأضاف " فايد" في تصريحات له، أن البنك قام مؤخرا بشراء 4 أجهزة تنفس صناعي لغرف الرعاية المركزة بالمستشفيات التي تخدم الفئات المهمشة والأكثر احتياجا بالتنسيق مع بنك الشفاء المصري.





وأوضح " فايد" أن بنك القاهرة بصفته من ضمن المؤسسات الحكومية، يسعي دوما لدعم الخدمات الصحية لما لها آثار علي مستوي معيشة المواطنين وتعزيز شأن الاقتصاد القومي .





وأضاف "فايد" أن البنك يقبل كافة المقترحات والمبادرات الخاصة بمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد سواء بدعم القطاع الصحي و تقديم التوعية لجمهور العملاء والعاملين بالبنك بالإضافة لتمويل شراء و انتاج أجهزة التنفس.