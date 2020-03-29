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سر تسجيل رجال الصين نسب وفيات كبيرة أكثر من السيدات؟.. تفاصيل

الأحد 29/مارس/2020 - 04:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن التوقف عن التدخين، والتغذية الجيدة، والتهوية الجيدة من الأسباب المهمة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوية المناعة لدى الفرد.

وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أثناء استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، عن تسجيل رجال الصين بعد أزمة كورونا نسب وفيات كبيرة أكثر من السيدات هناك؛ وذلك لأسباب تتعلق معظمها بالتدخين.

وأكد الدكتور مجدي بدران، أن السلطات الصينية بعد تفشى كورونا وجدوا علاقة قوية بين التغذية والأمراض، وهو ما جعلهم يمنعون بيع "الخفاقيش والثعابين" في الأسواق للحد من خطورتها؛ لتسببها بانتشار الأوبئة. 

ولفت الدكتور مجدي بدران، إلى أن الفول المصرى سلاح فتاك ضد كورونا؛ خاصة عند تناوله بالطريقة الصحيحة عن طريق نقعه للتخلص من السموم، وتسويته جيدا بالمنزل والابتعاد عن شرائه من الخارج. 

وتابع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن وضع الليمون على الفول، والبصل، والثوم تعمل على تقوية المناعة، ومحاربة السرطانات. 

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