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رشا مجدى: الشائعات آفة المجتمع وتأثيرها أقوى من الرصاص والمتفجرات

الأحد 29/مارس/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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قالت الإعلامية رشا مجدى إن الشائعات ونشرها تعد موضوعا خطيرا للغاية ، بل وأصبحت آفة مجتمعنا في الفترة الحالية، مشددة علي أن هناك من ينشر الشائعات بغير قصد أو سوء نيه ويكون غرضه في هذا الأمر الفكاهة أو الادعاء بالمعرفة وتوافر المعلومات لديه.


واضافت رشا خلال تقديمها برنامج " صباح البلد" الذي يذاع على قناة" صدى البلد " أن نشر المعلومات بصورة خاطئة أو ترويج الشائعات قد يتسبب في تدمير أسرة كاملة أو مجتمع. بأسره ، لذلك علي الجميع أن يتحرى الدقة خاصة في ظل الفترة الحالية التي تشهدها البلاد.


واشارت رشا الي أن الشائعات تعد اخطر سلاح يمكن أن يضرب اي دولة ، كما أن تأثيرها  يكون اقوي من الرصاص والمتفجرات الذي يستخدم في الحروب.


برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا ايضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.

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