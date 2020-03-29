تعرف على موعد عودة «أبلة فاهيتا» للظهور على الشاشة وقناة العرض.. تفاصيل

بدءًا من الخميس المقبل، يعود برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، عبر قناة ON.





وطرحت القناة برومو البرنامج، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.





كانت أبلة فاهيتا نالت شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏





كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏