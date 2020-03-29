بيت الدمية يثير التساولات فى المسرح العالمى





أثار أمس العرض المسرحى" بيت الدمية " من جمهورية جاميكا بأمريكا الشمالية للكاتب النرويجى هنرى ابسن التساولات والدهشة عقب انتهاء بثه ضمن فعاليات الدورة الاولى من مهرجان المسرح العالمى اون لاين والذى تنظمة مؤسسة س للثقافة والابداع دورة الفنان الراحل جورج سيدهم .

ووصف المسرحيون فى مناقشاتهم اون لاين عقب انتهاء العرض ان انتاج هذا العرض فى الوقت الحالى يثير التساولات حيث يتناول قضية قهر المراة ومدى الكبت الذى تعانى منه فى حياتها فى الوقت الذى تتفاخر فيه اوروبا وامريكا بحرية المراة لديهم .

وفى سياق متصل اعلن الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان ان اليوم الثالث من فعاليات المهرجان ثلاث عروض هى العرض المصرى " ام العدانى " تاليف ورشة مؤسسة س للثقافة والابداع واخراج محمد سامح والعرض الايطالى " ايام سعيدة " اما العرض الثالث فهو العرض المغربى " مجرد تفكير من اخراج مروان الجرفى .