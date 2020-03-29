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بعد استخدام مصله في علاج كورونا.. 7 أشخاص معرضون لـ الإصابة بالدرن

الأحد 29/مارس/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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آلاء حسن
بعد اكتشاف قدرة تطعيم الدرن وفعاليته في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كشف موقع "مايو كلينك" عن الأسباب التي تؤدي للإصابة بمرض الدرن.

وأوصى الموقع بضرورة مراجعة طبيبك إذا كنت مصابًا بالحمى أو فقدان الوزن غير المبرر أو التعرق الليلي أو السعال المستمر، لأن هذه عادةً ما تكون أعراض مرض الدرن، ولكن من الممكن أيضًا أن تكون نتيجة لمشاكل مرضية أخرى، وبالتالي قد يجري طبيبك بعض الفحوصات لتحديد السبب.

وتوصي المراكز المتخصصة في مكافحة الأمراض والوقاية منها بفحص الأشخاص المعرضين لخطر زائد للإصابة بمرض الدر ، بغرض البحث عن العدوى الكامنة للدرن، وتشمل هذه التوصية ما يلي:

- المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية .
- مستخدمي المخدرات عن طريق الحقن الوريدي.
- من هم على اتصال بأشخاص مصابين بالعدوى.
- الأشخاص من الدول المنتشر فيها عدوى الدرن مثل دول عديدة بأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
- الأشخاص الّذين يعيشون أو يعملون في المناطق الشائع بها عدوى الدرن، مثل السجون ومراكز التمريض.
- العاملين بالرعاية الصحية الذين يعالجون الأشخاص المعرضين لمعدل خطر مرتفع للإصابة بمرض الدرن.
- الأطفال المرافقين للبالغين العرضة لخطر الإصابة بالدرن.
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