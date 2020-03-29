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تجويع الفيروس.. حل وحيد لـ إبادة كورونا بلا رجعة.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 04:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن فيروس كورونا متشابك، خاصة أنه يعيش وينشط سريعا عن طريق التجمعات أو لمس الأفراد عن طريق تبادل التحية.

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية ten اليوم، الأحد، أن الطريقة المثالية للتخلص السريع من فيروس كورونا هي "التجويع"، وهى الابتعاد عن الأشخاص أو ملامستهم.

وأضاف أن فيروس كورونا يتكون عند سقوط رذاذ من شخص تعرض لسعال أو كحة، مشيرا إلى أن معدل العدوى يسهل انتقاله سريعا من 3 إلى 5 أشخاص.

وأكد الدكتور مجدي بدران أن طريقة تجويع الفيروس فى حال نجاحها ستكون مصر هى أول دولة تطبق هذا الأمر وتحارب فيروس كورونا بلا عودة. 

ولفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن تعقيم وغسل الأيدى سلاح فتاك لمواجهة الفيروس، حيث يقتل 250 مرضا معديا.

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