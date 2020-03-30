AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صحة النواب تكشف هدف الدولة من إنتاج أجهزة تنفس صناعي

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:01 ص
اجهزة تنفس صناعي
اجهزة تنفس صناعي
Advertisements
ماجدة بدوي
قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تداركت أزمة نقص أجهزة التنفس الصناعي وبالتالى عقدت أمس اجتماعا لمناقشة القضية مع إتحاد الصناعات وسيكون هناك إنتاج محلي قريبا لتجميع وإنتاج أجهزة التنفس الصناعى، لافتا أن مصر تنتج الأسرة الطبية وليس لدينا أزمة حاليا كبيرة فيها.

وكشف أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر كانت تستورد من اليابان وماليزيا والهند وألمانيا جهاز التنفس الصناعي ، ولكن الآن هذه الدول إنتاجها محجوز لفترات طويلة ولا تستطيع التغطية فى حالة زيادة الأزمة عالميا.

وتابع النائب قائلا:" مصر بدأت فعلا التفكير خارج الصندوق والحكومة تداركت الأزمة التى تمر بها مصر والعالم وسيكون لدينا قريبا إنتاج محلى لأجهزة التنفس الصناعى ، وندعو الله أن لا تتطور الأزمة، حتى الأن نحن فى معدل الأمان ولكن لابد من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة الأزمة" .

يأتى ذلك بعد أن كشف هاني يونس مستشار رئيس الوزراء، عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة الصناعة ورئيس إتحاد الصناعات للتركيز على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي.

وقال "هاني يونس" خلال تصريحات تلفزيونية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر، فضلا عن طلمبات ومحطات المياه وعدد من الصناعات الأخرى.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء وعد بتوفير كل التيسيرات والموافقات على الفور من أجل توطين هذه الصناعات في مصر، مشيرا إلى أن هناك تكليفا من الرئيس السيسي بتوطين العديد من الصناعات منها صناعة السيارات أيضا.

وأوضح "هاني يونس" أنه سيتم البدء في تنفيذ استراتيجية التعاون مع عدد كبير من شركات السيارات العالمية والسيارات الكهربائية أيضا ضمن الاتفاقيات، مؤكدا أنهم يعملون على التصميم ومستلزمات الإنتاج لتخفيف الإستيراد منها أجهزة التنفس الصناعي.
Advertisements

ترشيحاتنا

دلال عبد العزيز تنهار من البكاء بسبب جورج سيدهم.. شاهد

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر المنزلي الإجباري

رئيس الوزراء الهندي يطلب الصفح من فقراء بلاده لهذا السبب

ليلى عبد اللطيف: توقعت بفيروس خطير يضرب العالم.. وأزمة سوريا ستنتهي في هذا التوقيت

تسبب التسمم فورًا.. عادات في الطبخ يجب التوقف فورًا عن اتباعها

إذا تعرضت له.. متى تظهر عليك أعراض فيروس كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة