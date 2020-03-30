صحة النواب تكشف هدف الدولة من إنتاج أجهزة تنفس صناعي

قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تداركت أزمة نقص أجهزة التنفس الصناعي وبالتالى عقدت أمس اجتماعا لمناقشة القضية مع إتحاد الصناعات وسيكون هناك إنتاج محلي قريبا لتجميع وإنتاج أجهزة التنفس الصناعى، لافتا أن مصر تنتج الأسرة الطبية وليس لدينا أزمة حاليا كبيرة فيها.





وكشف أبو العلا فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر كانت تستورد من اليابان وماليزيا والهند وألمانيا جهاز التنفس الصناعي ، ولكن الآن هذه الدول إنتاجها محجوز لفترات طويلة ولا تستطيع التغطية فى حالة زيادة الأزمة عالميا.





وتابع النائب قائلا:" مصر بدأت فعلا التفكير خارج الصندوق والحكومة تداركت الأزمة التى تمر بها مصر والعالم وسيكون لدينا قريبا إنتاج محلى لأجهزة التنفس الصناعى ، وندعو الله أن لا تتطور الأزمة، حتى الأن نحن فى معدل الأمان ولكن لابد من اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة الأزمة" .





كشف هاني يونس مستشار رئيس الوزراء ، عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة الصناعة ورئيس إتحاد الصناعات للتركيز على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي. يأتى ذلك بعد أن





وقال "هاني يونس" خلال تصريحات تلفزيونية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر، فضلا عن طلمبات ومحطات المياه وعدد من الصناعات الأخرى.



