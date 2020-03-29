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زمن كورونا.. طبيب ينام في خيمة حفاظا على سلامة أسرته.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 04:26 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قرر طبيب من كاليفورنيا في الخطوط الأمامية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 عزل نفسه عن أسرته بعد نهاية دوامه في المستشفى.

وعرضت فضائية " العربية" مقطع فيديو يوضح طريقة نوم الطبيب التى اختارها لكى يحمى أسرته، حيث اختار الطبيب أن ينام فى خيمة صغيرة بعد انتهاء مدة عمله.

وحذر مسؤولو ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمس السبت، من إمكانية تعرض مدينة لوس أنجلوس التى تعد أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان، إلى قفزة في عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" خلال الخمسة أيام المُقبلة.

وذكر حاكم ولاية كالفيورنيا جافن نيوسوم، في مؤتمر صحفي، أن عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" في الولاية قفزت بنسبة 26% خلال يوم واحد، إلى جانب انتظار نتائج أكثر من 65 ألف اختبار، مُضيفًا أنه تم تسجيل 4700 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في كاليفورنيا حتى الآن، وما لا يقل عن 97 حالة وفاة.. حسبما أوردت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأضاف نيوسوم أنه سيتم تجهيز أكبر مركز مؤتمرات في لوس أنجلوس لاستقبال المرضى، مُشيرًا ألى أن المدينة في حاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف جهاز تنفس صناعي، حيث يتدافع المسؤولون للعثور على أجهزة تنفس صناعي في البلاد.

كما أكد أن ولاية كاليفورنيا ستحتاج إلى ما يقرب من 50 ألف سرير إضافي على الفور، حيث تعتبر لوس أنجلوس وحدها أكبر مدن الولاية من حيث عدد السكان، إذ يقطن بها أكثر من 10 مليون شخص.

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