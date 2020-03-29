مصطفى الكمار يؤكد أهمية توصيات مجلس الوزراء باستمرار العمل في المصانع

أكد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، على أهمية التوصيات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي باستمرار العمل في المصانع وبالأخص مصانع الأدوية والمواد الغذائية.





وأشار الكمار إلى ضرورة إجراء حملات مستمرة للمراقبة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل هذه المصانع لضمان عدم انتشار حالات للإصابة بداخلها.





وطالب الكمار بالكشف بشكل دورى على العاملين داخل هذه المصانع وتوعية العاملين حول أعراض الفيروس وطرق الوقاية منه .





وأكد نائب شبين القناطر أن الحفاظ على العمل فى المصانع يحافظ على دائرة الإنتاج، لافتا إلى أن هذه المصانع توفر احتياجات أساسية ولها دور أساسى لا يقل أهمية عن دور الأطباء والعاملين فى المستشفيات، لذلك لابد من المتابعة الدورية لها لضمان تحقيق مستوى عالى من الأمان داخلها.



