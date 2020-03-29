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برلمان

مصطفى الكمار يؤكد أهمية توصيات مجلس الوزراء باستمرار العمل في المصانع

الأحد 29/مارس/2020 - 05:10 م
رئيس الحكومة
رئيس الحكومة
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ماجدة بدوي
أكد النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، على أهمية التوصيات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي باستمرار العمل في المصانع وبالأخص مصانع الأدوية والمواد الغذائية.

وأشار الكمار إلى ضرورة إجراء حملات مستمرة للمراقبة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل هذه المصانع لضمان عدم انتشار حالات للإصابة بداخلها. 

وطالب الكمار بالكشف بشكل دورى على العاملين داخل هذه المصانع وتوعية العاملين حول أعراض الفيروس وطرق الوقاية منه . 

وأكد نائب شبين القناطر أن الحفاظ على العمل فى المصانع يحافظ على دائرة الإنتاج، لافتا إلى أن هذه المصانع توفر احتياجات أساسية ولها دور أساسى لا يقل أهمية عن دور الأطباء والعاملين فى المستشفيات، لذلك لابد من المتابعة الدورية لها لضمان تحقيق مستوى عالى من الأمان داخلها.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس اجتماعًا لمتابعة حركة العمل بالمصانع، وبخاصة مصانع المواد الغذائية والأدوية، ومعدلات إتاحة مستلزمات الإنتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لمعالجة آثار وتداعيات ڨيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.
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