"أوقاف الدقهلية" توقف إجراءاتها ضد المواطنين حول أزمة آراضيها انتظارا لمناقشة البرلمان

أعلن النائب أحمد الخشب عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، عن إتفاقه مع مسئولى هيئة الأوقاف بالمحافظة، على وقف جميع الإجراءات التي كانت الهيئة تقوم بها ضد الأهالى بقرى مركزى أجا والسنبلاوين، لحين مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منه وعدد من النواب بشأن مشكلات المواطنين المقيمين على الأراضى التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى وهيئة الإوقاف، والعمل على تقنين أوضاعهم.





وقال الخشب في تصريح له، انه تواصل مع كل من مدير هيئة الأوقاف بالدقهلية أحمد النجدى، ووكيل الهيئة بالمحافظة سيد عيد، لنقل ما يعانيه الأهالى بقرى منشأة الإخوه وشنفاس، و شبرا البهو، والسبخا، وميت العامل، والزريقى، من قيام موظفي الهيئة بإدارة أجا بتحرير محاضر تعدى ضد الأهالى وتهديدهم بالحبس، في الوقت الذى يسعى فيه مع عدد كبير من النواب للتوصل الى حلا للمشكلة من خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأنها بلجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بحضور رئيس هيئة الأوقاف ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى.





وأضاف عضو مجلس النواب، ان مدير الهيئة، وافق على وقف جميع الإجراءات ضد الأهالى، لحين مناقشة طلبات الإحاطة بالبرلمان، والتوصل الى حل حاسم بشأنها، بالإضافة الى ان حال الاتفاق على دفع المستحقات للأوقاف، سيتم تقسيطها على الأهالى كنوعا من التخفيف عليهم في هذه الظروف.





وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، أجلت عقد اجتماعها المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن معاناه الأهالى بقرى مركزى أجا والسنبلاوين، ببسبب الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



