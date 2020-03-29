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خوفًا من كورونا.. مذيعة تحول غرفة نومها إلى ستوديو إخباري.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قامت مذيعة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية شانون بريام، بتحويل غرفة نومها إلى ستديو لنقل الأخبار، وذلك بسبب الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


ونشرت المذيعة مقطع فيديو، عرضته فضائية " العربية"، من داخل غرفة نومها لكواليس خروجها على الهواء في ظل تفشي فيروس كورونا والتزامها المنزل لتفادي العدوى.


وعلقت شانون بريام على الفيديو: "يبدو الاستديو مختلفا قليلا الليلة، ولكن لا داعي للقلق سنجلب لك أهم الأخبار".


جاء ذلك خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا، حيث قامت شانون بريام مذيعة نشرة الأخبار بقناة "فوكس نيوز" بتحويل غرفة نومها إلى ستديو لنقل الأخبار حول العالم.

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