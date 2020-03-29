على حسب قيمة معاشك.. اعرف ميعاد الصرف بالشرقية

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، وصلاح عبد الرحمن، وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة، وعصام عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتأمينات، لبحث آلية إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات منعًا للتكدس في المنافذ المخصصة للصرف وللحد من التجمعات تفعيلًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة أصحاب المعاشات والعاملين بمنافذ البريد.





وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بأصحاب المعاشات، وتسعى لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف المعاش لهم بالمدارس ومراكز الشباب منعًا للتكدس وحفاظًا على سلامتهم.





وقال إنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعاملين بمكاتب البريد والمنافذ الجديدة بالمدارس ومراكز الشباب وتوفير الأجواء المناسبة حتى يؤدي العاملون عملهم على أكمل وجه على أن يكون العمل من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ 3 عصرًا.





وأكد محافظ الشرقية أنه تم التنبيه على وكلاء وزارات الصحة والطب البيطري والزراعة والتضامن ومدير فرع الهلال الأحمر التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار أعمال التعقيم والتطهير بمكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب التي سيتم تحديدها لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على منافذ تقديم الخدمة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة وتوفير أماكن انتظار وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف بالمكاتب ومنافذ الصرف.





وخلال الاجتماع، أكد صلاح عبد الرحمن، وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة، أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف ومكاتب البريد، والبالغ عددها حوالي 328 مكتبا بالشرقية، و١٧ ماكينة صرف آلي ATM لتقديم الخدمة تقريبا لمليون ونصف المليون مستفيد من أرباب المعاشات.





وقال إنه تم الاتفاق على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر أبريل.





وأضاف أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام "الأربعاء – الخميس – السبت" الموافق الأول والثاني والرابع من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وحتي 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام "الأحد – الاثنين – الثلاثاء" الموافق الخامس والسادس والسابع من شهر أبريل، أما أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه فسيقومون بصرف معاشاتهم يومي "الأربعاء – الخميس" الموافق الثامن والتاسع من شهر أبريل، واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 أبريل يكون الصرف متاحًا لكل من لم يقم بصرف معاشه ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة.





وكلف المحافظ وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة التنسيق مع وكيلي وزراتي التربية والتعليم والشباب والرياضية لتحديد عدد من المدارس ومراكز الشباب طبقًا للتوزيع الجغرافي، والتي تصلح كمنافذ لتقديم الخدمة لأصحاب المعاشات لمنع التكدسات وللحد من التزاحم وللتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن منهم.





وأشار إلى أنه طبقا لتصريحات رئيس البنك المركزي، فيجوز لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم المالية من أي بنك وبدون مصاريف إضافية كنوع من التيسير والتسهيل على المواطنين فوق سن الستين للحصول على خدماتهم دون معاناة.





وفي نهاية الاجتماع، طالب المحافظ وكيل الوزارة بالهيئة القومية بالبريد لقطاع شرق الدلتا ومدن القناة بإعداد جميع البيانات في شكلها النهائي لتكون جاهزة في خلال 24 ساعة ليتم إعلام المواطنين بها عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية توفيرا لوقت وجهد المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على معاشهم.