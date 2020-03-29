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تعليم

لأول مرة مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه بالفيديو كونفرانس

الأحد 29/مارس/2020 - 05:00 م
جانب من اجتماع فيديو
جانب من اجتماع فيديو الكونفرانس
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همت الحسينى
عقد مجلس جامعة المنصورة اجتماعا اليوم "الأحد" من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة.

ووجه رئيس الجامعة فى بداية الجلسة التحية والتقدير لجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وصيادلة ومهندسين وفنيين والاداريين العاملين بالمستشفيات الجامعية على الدور البطولي الذى يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الأمة.

وأكد رئيس الجامعه أن الاهتمام بصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية هو الأولوية الأولى وأنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الازمة للحفاظ عليهم، موجها التحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للجهد المبذول من أجل انجاح تفعيل منظومة التعليم عن بعد وفريق عمل الـ IT والتعليم الإلكتروني بالجامعة.
وأوصى العمداء ورؤساء الأقسام بتسهيل الاجراءات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذلك فى حال تعذر عقد مجالس الكليات والاقسام وامكانية عقدها عن طريق الفيديو كونفرانس، مشددا على ضرورة الاستمرار فى التواصل مع الطلاب بكافة الوسائل  خلال الفترة القادمة.

وأحيط المجلس بقرار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بشأن بدء امتحانات الدراسات العليا بالجامعة بعد يوم 30 مايو القادم.

ووافق المجلس على إجراء  دورات تطوير الأداء الجامعي بالفيديو كونفرانس ويتم التنسيق مع مركز تطوير الأداء  الجامعي  ويتم اجراء التسجيل بالدورات وانعقادها واصدار الشهادات الكترونيا.

كما وافق المجلس على اجراء دورات اللغة الاجنبية الخاصة بمركز اللغة بكلية التربية الكترونيا وذلك بالتنسيق مع وحدة التعليم الإلكتروني ووافق  على تأجيل مطالبة الطلاب ير المقيمين بالمدن الجامعية حاليا بسداد رسم الاقامة بالمدن الجامعية اعتبارا من ١٤ مارس لحين استئناف الدراسة.

ووافق المجلس على اعفاء جميع المستأجرين التابعين لصندوق التكافل من سداد القيمة الايجارية خلال فترة الغلق وهى اسبوعيين خلال  النصف الثاني من شهر مارس نظرا  للظرف التى تمر بها البلاد.
لأول مرة مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه بالفيديو كونفرانس
لأول مرة مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه بالفيديو كونفرانس
لأول مرة مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه بالفيديو كونفرانس
لأول مرة مجلس جامعة المنصورة يعقد اجتماعه بالفيديو كونفرانس
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