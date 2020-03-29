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بين الناس

شاهد.. زحام في شوارع مدينة نصر رغم التحذيرات من كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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مريم عزت _ رنا اشرف
رغم التحذيرات التي فرضتها الدولة من عدم التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة والإجراءات التي اتخذتها من غلق المحلات والمطاعم والكافيهات وغيرها بالإضافة إلى حظر التجول لمنع انتشار كورونا. 

إلا أن هناك عدد كبير من المواطنين لم يلتزموا بالتعليمات حتى اصبح هناك زحام شديد فى الشوارع , وظهر هذا المشهد بشكل واضح  فى شوارع مدينة نصر . 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لإعلان عدد من القرارات الجديدة في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

‎وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :

‎*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا 

‎*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين

‎*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات 

‎*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية

‎*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط 

‎*تعليق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات


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