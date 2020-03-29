الندوليه.. تعرف على قصة أشهر طبق غذاء فى المطبخ الكاميرونى

مطبخ يزخر بكل ما لذ وطاب من الأصناف المتنوعة التى لن تجدها إلا فى المطبخ الأفريقي، وبالأخص المطبخ الكاميروني الذي يعد أحد أكثر المطابخ الأفريقية تنوعا نظرا لموقع الكاميرون المتوسط بين شمال وغرب ووسط أفريقيا، هذا بالإضافة إلى وضعه لمسة فرنسية لأطباقه كموروث خلفته فترة الاستعمار الفرنسية السابقة.

الطبق الأكثر شهرة في الكاميرون يطلق عليه اسم "ندوليه"، وهو عبارة عن يخنة تتألف من أوراق الفيروزية اللاذعة المذاق، والجوز ولحم الماعز أو السمك، ولا تخلو مائدة منازل الكاميرون من هذا الطبق الشعبي.

الأكلات الكاميرونية ليست أطباقا مستوحاة من الخارج، ولكن الطبيعة دائما تفرض قدرتها، الكاميرون لديها حاصلات زراعية هامة مثل الكاسافا والأرز ولسان الحمل والبطاطس والذرة والفول الدخن، كما أدخل الفرنسيون إلى المطبخ الكاميروني كلًا من الخبز الفرنسي والباستا الإيطالية، إلا أنهما لا يستهلكان على نطاق واسع في الكاميرون نظرًا لأسعارهما.

تتمتع معظم أراضي الكاميرون بالخصوبة والتنوع الكبير لمنتجاتها الزراعية من الخضراوات والفواكه، حيث تزرع فيها أنواع محلية وأنواع أخرى مستوردة من أهمها الطماطم والفيرنونيا وأوراق الكاسافا والبامية والباذنجان.

تعد الأسماك هى المصدر الأساسي لمعظم الأهالى نظرا لارتفاع أسعار الدواجن، هذا بالإضافة إلى الاعتماد على لحوم الحيوانات البرية فهي من المصادر الشائعة الاستهلاك، مثل حيوان أم قرفة والقنفذ الأفريقي، هذا بالإضافة إلى لحوم الحيوانات النادرة كالشمبانزي والغوريلا.

أما إذا كنت من محبي التذوق، فهناك أطعمة مميزة يختص بها المطعم الكاميروني، منها القطبان أوالبروشيت وهو نوع من الكباب المشوي المصنوع من لحوم الدجاج أو البقر أو الماعز، والسانغاه وهو خليط من الذرة وأوراق الكاسافا وعصارة جوز النخيل، والندوليه وهى يخنة متبلة تتكون من أوراق الفيرنونيا واللحم الجمبري (الروبيان) وجلد الخنزير وعجينة الفول السوداني.

وفي المدن الكبيرة توجد مطاعم عديدة تقدم أصنافًا متعددة من الأطباق الغربية، إلى جانب الأطعمة الصينية والهندية، كما توجد بعض الأماكن التي تقدم الأطعمة الأمريكية السريعة.

جدير بالذكر أن الكاميرون دولة تقع في منطقة وسط الغرب الأفريقي، تحدّها نيجيريا من الغرب والتشاد من الشمال الشرقي ومن الشرق جمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوب غينيا الاستوائية، والغابون، وجمهورية الكونغو، و تقع سواحل الكاميرون على خليج البوني ، وهي جزء من خليج غينيا والمحيط الأطلسي.