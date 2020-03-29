تصنيع أجهزة التنفس في مصر.. الفقي: بداية لتوطين صناعة مهمة

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن اتجاه الدولة نحو تصنيع أجهزة التنفس الصناعي يعد بداية جديدة لتوطين صناعة هامة جدًا يحتاجها إليها العالم في السنوات القادمة، فى ظل تطور الفيروسات وظهور سلالات جديدة، وتأخر اللقاحات الخاصة بعلاج هذه الأمراض.









وأضاف "فخري"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أزمة انتشار وباء "كوافيد 19" المستجد المعروف بـ"كورونا" كشف عن هشاشة المنظومة الصحية والطب الوقائى فى العالم أجمع، ومصر ليست باستثناء، لذا توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر خطوة نحو توطين صناعات جديدة وإحلال الواردات والاهتمام بالصناعات التصديرية بشكل عام.









وتابع: يمكن جذب القطاع الخاص للاستثمار فى صناعة الأجهزة الطبية خاصةً التنفس الصناعي عبر تخصيص جزء من مبادرة البنك المركزى التى رصدت نحو 100 مليار جنيه لدعم الصناعة، إلى قطاع الأجهزة الطبية للاستفادة من الفائدة المدعمة للإنشاء مصانع جديدة أو إقامة توسعات فى القائمة بالفعل.









وأكد "الفقى"، ضرورة البحث عن التكنولوجيا الخاصة بهذه الصناعة، تكانف المجتمع الصناعى والمراكز البحثية والعلمية والتواصل مع الشركات العالمية العاملة فى صناعة الأجهزة الطبية خاصة في ألمانيا وفرنسا، حيث لديهم تكنولوجيا متقدمة فى صناعة أجهزة التنفس الصناعى يمكن الاستفادة منهم.









وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن طلمبات ومحطات المياه وعدد من الصناعات الأخرى.