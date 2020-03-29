لماذا أجبرت الصين الفتيات على قص شعورهن بعد تفشي كورونا ؟.. اعرف السبب

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن الصين تمكنت من تحقيق معجزة لم يتوقعها أحد بعدما استطاعت محاربة كورونا بعد تفشيه .









الصحى لعدد 60 مليونا و 360 ألف مواطن . وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، عن تطبيق الصين مجموعة من الإجراءات الوقائية للقضاء على كورونا عن طريق فرض العزل









وأشار إلى أن الصين صاحبة مدرسة عظيمة فى العبور بالأزمات عن مدار تاريخها خاصة فيما يختص بتفشى الوباء فى بلادها فقد اتخذت على الفور قرارات بغلق الطرق المرورية ،المدارس ، الجامعات.









ولفتت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إلى أن الصين اتخذت قرارات حاسمة بمنع خروج الأفراد من عائلتهم ، وإطلاق شرطة وبائية فى الشوراع وإجبار فتيات الصين على قص شعورهن لمنع انتقال وباء كورونا لهن.



