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توك شو

لماذا أجبرت الصين الفتيات على قص شعورهن بعد تفشي كورونا ؟.. اعرف السبب

الأحد 29/مارس/2020 - 04:49 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن الصين تمكنت من تحقيق معجزة لم يتوقعها أحد بعدما استطاعت محاربة كورونا بعد تفشيه . 


وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، عن تطبيق الصين مجموعة من الإجراءات الوقائية للقضاء على كورونا عن طريق فرض العزل الصحى  لعدد 60 مليونا و 360 ألف مواطن .


وأشار إلى أن الصين صاحبة مدرسة عظيمة  فى العبور بالأزمات عن مدار تاريخها خاصة فيما يختص بتفشى الوباء فى بلادها فقد اتخذت على الفور قرارات بغلق الطرق  المرورية ،المدارس ، الجامعات.


ولفتت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة  ، إلى أن الصين  اتخذت قرارات حاسمة بمنع خروج  الأفراد من عائلتهم  ، وإطلاق شرطة وبائية فى الشوراع وإجبار فتيات الصين على قص شعورهن لمنع انتقال وباء كورونا لهن.
 

 وطالب ، بالبعد عن المبالغة فى تطهير الأيدى والاكتفاء بالكلور لتطهير الأسطح وتخفيفه بالمياه  حتى لا يسبب أمراضا جلدية مع كثرة استخدامه .
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