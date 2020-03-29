لماذا أجبرت الصين الفتيات على قص شعورهن بعد تفشي كورونا ؟.. اعرف السبب

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إن الصين تمكنت من تحقيق معجزة لم يتوقعها أحد بعدما استطاعت محاربة كورونا بعد تفشيه .
وكشف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، خلال استضافته ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية ten ، عن تطبيق الصين مجموعة من الإجراءات الوقائية للقضاء على كورونا عن طريق فرض العزل الصحى لعدد 60 مليونا و 360 ألف مواطن .
وأشار إلى أن الصين صاحبة مدرسة عظيمة فى العبور بالأزمات عن مدار تاريخها خاصة فيما يختص بتفشى الوباء فى بلادها فقد اتخذت على الفور قرارات بغلق الطرق المرورية ،المدارس ، الجامعات.
ولفتت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، إلى أن الصين اتخذت قرارات حاسمة بمنع خروج الأفراد من عائلتهم ، وإطلاق شرطة وبائية فى الشوراع وإجبار فتيات الصين على قص شعورهن لمنع انتقال وباء كورونا لهن.
وطالب ، بالبعد عن المبالغة فى تطهير الأيدى والاكتفاء بالكلور لتطهير الأسطح وتخفيفه بالمياه حتى لا يسبب أمراضا جلدية مع كثرة استخدامه .